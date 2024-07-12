Дипломатичний "хист" Трампа відомий: чи міг він ініціювати "миротворчі" вояжі Орбана

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан здійснив низку закордонних поїздок. Спершу він зустрівся з Володимиром Зеленським, далі з російським диктатором Владіміром Путіним, відвідав Китай, а насамкінець вирушив у США до Дональда Трампа.

Не дивно, що Орбан вирішив зустрітися саме з Трампом, а не з Джо Байденом. Про це 24 Каналу розповів політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов, зауваживши, що у політиків навіть схожі гасла й цілком ймовірно Трамп міг сам ініціювати візит.

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"Не надто сильний перемовник"

Не варто вірити, що Трамп зможе легко вести переговори з Путіним і про щось домовитися. Для нього головне – це бізнес і гроші, тому саме за такими принципами він спілкується з іншими.

Весь дипломатичний "хист" Трампа ми бачили під час його комунікації з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. На цю зустріч покладали великі сподівання, але натомість стосунки між країнами тільки погіршилися. Корейська ядерна програма була посилена, а Трамп ще й розсварився з Південною Кореєю,

– пригадав політолог.

Тож у ситуації з нібито "мирними" поїздками Орбана до Росії, не варто відкидати, що ці політичні ходи були погодженні або навіть ініційовані Трампом. Він міг думати, що нібито легко владнає ситуацію.

Зараз Орбан сидить на двох стільцях і до кінця не усвідомлює, що робить. Він сподівається, що зможе маневрувати між різними політиками, але так не працює. До того ж в ЄС його ніхто не уповноважував на такі візити.

Отже, навряд чи європейські політики підтримують дії угорського прем'єра. Ба більше, Володимир Зеленський заявив, що також не знав, куди після Києва поїде Орбан і про що говоритиме з Путіним.

Тож наслідки для нього можуть бути катастрофічними, а єдиною надією залишиться сподіватися на перемогу Трампа. Бо так він отримає сильного "покровителя",

– підкреслив Максим Несвітайлов.