Чотири вершники апокаліпсису: на зустріч Путіна та Лукашенка приїдуть Шойгу та Хренін

19 грудня на зустрічі Путіна та Лукашенка будуть присутні міністри оборони Білорусі та Росії Хренін та Шойгу. Переговори стосуватимуться "питань безпеки Союзної держави".

Як повідомив помічник міністра оборони Білорусі Валерій Ревенко, військово-політичне керівництво обох країн проведе переговори. Верхівки білоруської та російської влади обговорюватимуть співпрацю країн, передає 24 канал.

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Яка мета зустрічі

Два диктатори та їхні посіпаки планують обговорити процес реалізації раніше ухвалених "союзних програм". Зокрема, спільні проєкти "з акцентом на імпортозаміщення", співпрацю в енергетичній сфері та безпекові питання.

Окрім того, Лукашенко заявив, що хоче обговорити з Путіним "прийняття невідкладних рішень, пов'язаних з економікою та стабільністю фінансових систем". На зустрічі розглянуть актуальні теми "міжнародного та регіонального порядку денного".

Ймовірно, що бункерний диктатор вже традиційно намагатиметься переконати Лукашенка вступити у війну проти України.

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