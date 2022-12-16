Лукашенка схилятимуть до трьох речей: для чого Путін їде в Білорусь

Після нещодавнього візиту міністра оборони Росії Сергєя Шойгу до Білорусі, тепер до президента Александра Лукашенко зібрався Владімір Путін. Очільник Кремля найімовірніше бажає заручитися підтримкою Мінська.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. На його думку, одне з завдань Путіна – зберегти цілісність Організації договору про колективну безпеку.

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За словами військового експерта, Путін схилятиме Мінськ до трьох речей:

для очільника Кремля найголовніше, щоб Білорусь вступила у війну проти України на боці Росії;

Путін, можливо, вмовлятиме Лукашенко дозволити росіянам завдавати вогневі удари по України з території Білорусі;

"Вже декілька місяців жодного удару ракетами чи безпілотниками з території Білорусі по Україні не завдавалось", – зауважив експерт.

російський диктатор хоче заручитися гарантіями Лукашенко, що той не оголосить про вихід Білорусі з ОДКБ.

Жданов вважає, що для очільника Кремля залишитися сам на сам проти країн Заходу та з розваленим ОДКБ буде політичним програшем на зовнішній арені.

Вірменія, Казахстан чи Білорусь можуть оголосити про вихід з ОДКБ. В кулуарах останнього саміту ОДКБ, коли Лукашенко, мабуть, не помітив, що працюють камери, він сказав таку фразу: "Я вийду останнім, а може і першим",

– розповів він.

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Лукашенко проводить перемовини за спиною Путіна

За словами Жданова, деякі джерела повідомили, що Лукашенко дуже активно проводить перемовини із Заходом. За гарантії власної безпеки, він готовий не втручатися у війну проти України.

Військовий експерт згадав, як в липні, коли тривали активні удари з Білорусі по нашій території, Україна порушила питання розриву дипломатичних відносин з Мінськом. І удари раптово припинилися.

"Існують декілька важелів впливу на Лукашенко, вони політичні і пов'язані з його відносинами з Україною, або з сепаратними перемовинами із Заходом за спиною Путіна", – вважає Олег Жданов.

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