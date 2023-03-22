Експансія триває на повну, – Жданов проаналізував, як змінюються відносини Китаю з Росією

Завершився візит глави Китаю Сі Цзіньпіна в Москву, де він зустрівся із російським диктатором Владіміром Путіним. Пекін продовжує експансію Росії, зовсім скоро росіяни можуть опинитися у "зоні юаня".

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив військовий експерт Олег Жданов. За його словами, коли росіяни радіють від підписання певних договорів між Росією та Китаєм, вони не розуміють, які згодом можуть бути наслідки.

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"Експансія триває на повну. Після підписання низки договорів деякі росіяни підстрибують від радощів. Вони не розуміють, що це фактично вхід Китаю у всі програми. У найближчому майбутньому для Росії може стати реальністю входження в "зону юаня", – зауважив він.

Сі хоче знати, хто стане наступником Путіна

Жданов зазначив, за інформацією деяких джерел, відомо, що мирний план Китаю не задовольнив Путіна. Російський диктатор заявляв, що розгляне його після візиту Сі Цзіньпіна.

Військовий експерт припустив, що глава КНР добре знає про стан здоров’я Путіна, тому намагається дізнатися, хто буде його наступником. Тому Сі Цзіньпін зустрівся із прем’єр-міністром Росії Міхаілом Мішустіним.

Як стверджує Олег Жданов, ще одним реальним кандидатом на місце російського диктатора вважають сина секретаря Ради Безпеки Росії Ніколая Патрушева Дмітрія.

З Патрушевим Сі вже зустрічався, коли той їздив до Пекіна декілька місяців тому. Зараз він зустрівся з Мішустіним. Говорять, що зустріч з Мішустіним сподобалась главі Китаю,

– додав експерт.

Жданов про відносини Китаю та Росії: дивіться відео

Сі побажав Путіну удачі на виборах

Жданов звернув увагу, що Сі Цзіньпін заявив: знає про президентські вибори в Росії у 2024 році, він впевнений, що російський народ підтримає Путіна. Російський диктатор ще не оголошував про наміри брати участь у виборах.

"Він йому побажав перемогти на наступних виборах і залишитися очільником. Як кажуть, обіцяти – не означає оженитися. Побажати можна що завгодно: і здоров’я, і довгих літ. Але є ще таке прислів’я: "Не так сталося, як гадалося", – сказав він.

Візит Сі Цзіньпіна до Росії: коротко