Вигідно Путіну, – політолог сказав, яка мета частих візитів Лукашенка до російського диктатора

Алєксандр Лукашенко приблизно раз на місяць зустрічається з Владіміром Путіним. Проте це спілкування двох диктаторів є взаємовигідним для них обох.

Про це 24 Каналу розповів політолог Олексій Кошель. Він зауважив, що Путін використовує важелі впливу на Лукашенко. А самопроголошений білоруський президент має зиск з цього.

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Лукашенку зраджує інтуїція

Путін кожною зустріччю з Лукашенко "цементує" так звану "союзну державу" та загарбує Білорусь різними способами.

До того ж це вигідно Путіну, адже він повинен демонструвати хоч якісь міжнародну співпрацю. І крім Лукашенка нікого не залишилось з очільників інших країн, з ким він міг би спілкуватись,

– зазначив Кошель.

Проте у цій ситуації Лукашенку зраджує інтуїція, адже якщо він вважає, що російська ядерна зброя, розташована в Білорусі, його посилить, це не так.

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Ядерна зброя зробить його ще більшим васалом Путіна,

– підкреслив політолог.

Однак Лукашенко має з цього теж свою вигоду в різних аспектах. Проте є один ключовий – гроші. Він продовжує використовувати Путіна, отримуючи ринки збуту для білоруської продукції, дешеві кредити і багато інших речей.

"Однак не можна виключати, що Лукашенко також думає про те, що буде після відходу Путіна з влади або його смерті. Один з можливих сценаріїв, що білоруський диктатор буде намагатися спробувати себе або свого спадкоємця в ролі очільника Росії", – Олексій Кошель.

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Білоруський та російський диктатори зустрілися 23 липня в Санкт-Петербурзі – вперше після заколоту, який вчинив в Росії ватажок ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин. А також після переміщення до Білорусі загонів вагнерівців.

Лукашенко під час зустрічі з Путіним зізнався, що його "напрягають" вагнерівці, адже вони "хочуть сходити на екскурсію до Варшави чи до Жешува". Крім того, білоруський диктатор вигадав, що нібито Польща перекидає свої війська до кордону.

Водночас в американському Інституті вивчення війни (ISW) зазначили, що зустріч Путіна та Лукашенка – це їхня спроба підвищити ставки в інформаційній кампанії проти західних країн.

Також аналітики з ISW наголосили, що погрози Лукашенка про вагнерівців, які нібито можуть почати активні дії проти Польщі, безпідставні. Тому що немає підтверджень щодо наявності у найманців з ПВК "Вагнера" важкого озброєння.