Трамп любить домовлятися: чи змусить його Путін вдатися до мови ультиматумів

Дональд Трамп під час передвиборчої кампанії планував закінчити війнув в Україні за "24 години". Сьогодні він вважає, що йому знадобиться для цього пів року. Проте наміри обраного президента США домовитись з Владіміром Путіним за столом переговорів можуть бути нездійсненими.

Ізраїльський журналіст Цві Зільбер розповів 24 Каналу, що Трамп може бути налаштований рішучіше вести переговори з Іраном щодо вирішення конфлікту на Близькому Сході. А у спілкуванні з Путіним він, імовірно, спочатку спробує м'якший сценарій.

До теми Вже не 24 години: Трамп сказав, коли сподівається завершити війну в Україні

З Путіним не все так просто

Зільбер впевнений, що Ірану Дональд Трамп імовірно може поставити ультиматум. Навіть розглядається можливість завдання ударів по іранських ядерних об'єктах.

У ЗМІ Ізраїля публікували імовірний план Трампа щодо його дій на Близькому Сході. Один з його пунктів – діалог з Іраном у стилі ультиматуму,

– наголосив він.

Водночас, на його думку, з Путіним не так все просто, тому що Росія є ядерною державою.

Зверніть увагу! Дональд Трамп заявив, що не бачить сенсу зустрічатися з главою Кремля Владіміром Путіним до своєї інавгурації 20 січня. Водночас, за його словами, Путін готовий провести з ним переговори.

Спочатку Трамп спробує домовитись по-хорошому. Але як тільки він прийде до висновку, що там сидить "мамонт", як говорив Володимир Зеленський, то можливо обраний президент США перейде до мови ультиматумів,

– припустив ізраїльський журналіст.

Однак Цві Зільбер додав, не варто забувати, що Трамп насамперед – бізнесмен, і він любить домовлятися і складати угоди.

Зазначимо, що Кіт Келлог, спецпредставник по Україні, відклав свій візит до Києва, який мав відбутися до інавгурації Трампа. Це сталося, імовірно, через те, що обраний президент США хоче "висунути якусь екзотичну ідею", і його команда з'ясовуватиме, як на це відреагують у світі. На думку ексміністра закордонних справ Володимира Огризко, це дозволить Трампу уникнути враження, що інші "диктують" йому якісь умови, а він їх лише озвучує.