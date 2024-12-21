Путін є "пішаком" для Трампа: яку позицію відстоюватимуть США на переговорах з Росією

Після інавгурації Дональда Трампа логічним його кроком була б зустріч з Владіміром Путіним. Обраний президент США неодноразово говорив про те, що прагне якнайшвидше закінчити війну в Україні. Також зустріч з очільником Кремля дозволить Трампу розв'язувати глобальніше питання.

Про це 24 Каналу розповів політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун, наголосивши, що ця зустріч мала б відбутися за будь-яких обставин. Також Віктор Орбан пояснив, що через законодавчі обмеження у США Трамп не зумів завершити війну в Україні "за 24 години".

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Можуть зустрітися у нейтральній країні

Джигун припустив, що щонайменше один раз Трамп і Путін спілкувалися сам на сам, коли очільник Кремля вітав обраного президента США з перемогою на виборах. Опосередковано це підтвердив Трамп, коли намагався уникнути відповіді на це питання.

Зустріч Трампа і Путіна може відбутися на нейтральній території – точно не в США і не в Росії. Наприклад, в Туреччині або Казахстані, який є країною, що не підписала Римський статут. Тому Путіна там не заарештують відповідно до ордера МКС,

– зауважив він.

Також Казахстан – країна Центральної Азії, і звідти Трамп, на його думку, міг би продовжити тур по країнах з авторитарними лідерами на чолі і відправитись, наприклад, до Північної Кореї.

Для України це також знак – вона має працювати до інавгурації Трампа, поки є можливість для фіналізації ідеї закінчення війни, яка цікава саме їй. Тому що Росія буде давити силою на Трампа і намагатися переконати його, що її локальні успіхи на полі бою мають відображатися в угодах щодо закінчення війни.

Це точно не будуть розмови про справедливий проукраїнський мир,

– пояснив політолог.

Виборці Трампа у своїй більшості не вважають Росію, на жаль, ключовим ворогом США. Тому для нього немає політичних обмежень для того, щоб спілкуватися з Путіним. Проте є 2 речі, які змушують Трампа піти на цей крок:

бажання продемонструвати, що він "король угод" не тільки бізнесових, але й політичних, які можуть призвести до сприятливих для США результатів;

до цієї зустрічі Трампа змушують виборці, яким він обіцяв під час президентської кампанії, що буде спілкуватися з ким потрібно, щоб закінчити цю війну і зробити це швидко.

Путін дає сигнали

Водночас Путін дає всілякі сигнали щодо того, що хоче спілкуватися з Трампом. Зокрема, він заявив на своїй пресконференції про бажання говорити з обраним президентом США. В них нібито є багато тем для обговорення.

Проте для Путіна є принциповим питання, аби США були ініціаторами такої зустрічі, щоб, мовляв, не Росія просила про неї, а американці, які дуже сильно прагнуть закінчення війни. Він має для цього певні умови: просування на Росії полі бою і, попри санкції, спроможність забезпечувати військо ракетами.

На це потрібно зважати Трампу, щоб не дати Путіну зрозуміти, що він має перевагу і може отримати все, що захоче в цих перемовинах,

– сказав партнер комунікаційної агенції Good Politics.

Водночас Путін вважає, що він є центром впливу на світову політику, але в реальності Трамп сприймає його крізь призму Китаю. Очільник Кремля для нього є, за словами політолога, "пішаком" на шляху до боса, з яким дуже непросто вести справи. Росія в контексті світової економіки є каплею в морі. Так само як і російська армія не зрівняється зі збройними силами Китаю.

Для Трампа це можливість обрубати здатність Путіна посилюватись з Китаєм і стримати поширювання китайського впливу на Захід і на країни, які продовжують бути союзниками Пекіна,

– резюмував Максим Джигун.

До слова, громадський діяч, президент Республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус сподівається, що Путін може не прийняти умови Трампа щодо закінчення війни в Україні. Тоді, на думку Пінкуса, Трамп може "показати свій характер, потужність, силу, свою армію".