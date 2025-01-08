Політолог пояснив, чому не варто беззастережно вірити гучним заявам Трампа

Останнім часом Дональд Трамп зробив гучні заяви щодо закінчення війни в Україні і можливих переговорів з Владіміром Путіним. Однак важливо об'єктивно трактувати висловлювання обраного президента США та розглядати їх у певному контексті.

Про це 24 Каналу розповів політолог Олексій Кошель, спрогнозувавши, за яким сценарієм Трамп може вибудовувати відносини з Кремлем. Також республіканець звинуватив адміністрацію Джозефа Байдена у тому, що Росія напала на Україну. Це відбулось через те, що чинний президент США допустив можливість членства Києва у НАТО.

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"Ми чуємо те, що хочемо чути"

Кошель вважає, що сприймаючи заяви Трампа, варто виходити із чітких реалій.

Ми чуємо те, що хочемо чути, – про подвоєння підтримки, про санкційний вплив на Росію, про те, що Трамп використає економічну зброю для того, щоб змусити Путіна сісти за стіл перемовин,

– підкреслив він.

Водночас Трамп має таку зброю, зокрема, економічну та санкційну. Однак, чи піде він на конфронтацію з Кремлем?

Я переконаний на 100%, що не піде, тому що питання російсько-української війни вийшло далеко за межі України і Курської області. Це питання геополітичних змагань США з Китаєм, це питання впливу на європейський континент та Євросоюз, зокрема з боку Сполучених Штатів,

– підкреслив політолог.

Сьогодні очевидно, що Трамп мислить і діє як бізнесмен. Він, на думку Кошеля, швидше буде домовлятися з Путіним і розв'язувати питання в бізнесовому форматі.

"Ми зараз звертаємо увагу лише на окремі заяви Трампа, мовляв, він робить ледь не компліменти на адресу Путіна. Але це не так, Трамп не буде робити компліменти, але він буде домовлятися", – зауважив він.

До теми. Трамп висловив сподівання щодо термінів закінчення війни в Україні. Він припустив, що "за шість місяців все вдасться". Республіканець додав, що Росія втрачає "дуже багато молодих людей", як і Україна.

Велика кількість медіа, на думку політолога, подали його заяви щодо завершення війни впродовж шести місяців вирваними з контексту. А насправді Трамп в інтерв'ю, в якому сказав про це, розмірковував та припускав. Залишається відкритим питання, говорячи про ці шість місяців, він мав на увазі, що це період досягнення миру в Україні чи період можливої зустрічі з Путіним.

Однак, на жаль, великих райдужних перспектив для нас немає. Ми не бачимо, щоб у Трампа була чітка проукраїнська позиція чи чітке бажання вплинути на Росію, зокрема, мовою сили,

– підкреслив Олексій Кошель.

Зазначимо, що військовий експерт Роман Світан припустив, які важелі впливу на Путіна має Трамп. Це, зокрема, збільшення видобутку нафти у Штатах, що зменшить її вартість у світі до 40 – 50 доларів за барель, а також визнання Росії спонсором тероризму та запущення ленд-лізу для України.