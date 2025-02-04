Британський генерал відповів, чому Путін хоче зустрітися сам на сам з Трампом

Дональд Трамп та Владімір Путін публічно обмінялися заявами щодо їхньої можливої зустрічі та переговорів щодо закінчення війни в Україні. Проте очільник Кремля наголошує на тому, що хотів би поспілкуватися с президентом США наодинці.

Трампа має інструменти впливу на Путіна, які він може застосувати, якщо буде потрібно натиснути на Кремль. Таку думку висловив 24 Каналу генерал-майор Збройних сил Великої Британії у відставці Чіп Чепмен, зазначивши, що водночас Путін може зіграти на психологічних особливостях Трампа.

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Трамп має зрозуміти природу Путіна

Чепмен вважає, що одна з особливостей Дональда Трампа – це його схильність до силових транзакцій. Це демонструє його ставлення до Гренландії, а також Канади та Панами.

Проте Путін може сприйняти це як виправдання, мовляв, якщо вам можна погрожувати та привласнювати щось, то чому не можна мені. Тому такий підхід Трампа є не реальним способом ведення політики.

Вважаю, що треба повернутися до його перших згадок про Україну, коли він вдруге балотувався і не думав про перемогу чи поразку. Він мислив категоріями того, як зупинити кровопролиття,

– підкреслив генерал-майор у відставці.

Однак припинення вогню без будь-яких переговорів чи припиненні вогню без відходу Росії до кордонів 1991 року, фактично винагороджує агресора.

Він нагадав, що напередодні приходу Трампа, його спецпризначенець з питань України і Росії, генерала Кіт Келлог зауважив, що США скаже Зеленському сідати за стіл переговорів, інакше не отримає допомоги, і скаже Путіну – в іншому випадку Вашингтон надасть Києву всю необхідну підтримку.

Проблема в тому, на його думку, що наразі невідомо, які конкретні питання розглядаються. Відомо, що Келлог згадував можливість завершення війни у 100-денний термін. Проте це занадто оптимістичний сценарій. Також йшлось про створення демілітаризованої зони і розміщення іноземного контингенту в Україні. Але це неприйнятне для Путіна.

Водночас Трамп має зрештою зрозуміти природу Путіна: він ніколи не вестиме чесних переговорів. Це може стати поштовхом для президента США підтримати Україну всім, що має. Надати військову, гуманітарну, фіскальну допомогу, скорегувати ціни на нафту, посилити ситуацію з ударами по нафтогазовій інфраструктурі Росії, які вже здійснює Україна, і посилити санкції,

– наголосив він.

Проте не варто забувати, що Путін може отримати підтримку від Ірану, Північної Кореї чи Китаю. Спікер Кремля Дмітрій Пєсков раніше говорив про те, що ціни на нафту не впливають на продовження війни.

"Росія не досягла жодної з політичних цілей, і це одна з причин, через яку Путін хоче зустрітися з Трампом сам на сам, адже він хоче виключити суб'єктність президента Зеленського, Заходу, європейських країн-членів НАТО. Він потенційно бачить, що якби міг зіграти на нарцисизмі Трампа, тоді, можливо, досяг більшого, ніж у рамках багатосторонніх переговорів", – зазначив Чіп Чепмен.

Нагадаємо, що на думку Володимира Зеленського, Путін боїться прямих перемовин з Україною, адже вважає це слабкістю та програшем. Проте, за його словами, переговори без України "не приведуть до результатів". Зеленський вважає, що спочатку він з президентом Трампом мають оговорити "конкретні кроки" для припинення війни, і тоді він, імовірно, зможе говорити з росіянами.