Путін хоче зустрітися із Трампом раніше після сварки того із Зеленським, – CNN

У Вашингтоні і у Москві вже говорили про те, що підготовка до зустрічі Путіна і Трампа триває. Після скандалу у Білому домі ймовірність того, що вона відбудеться найближчим часом, посилилася.

Для досвідчених дипломатичних спостерігачів гнівна критика Дональда Трампа Володимира Зеленського в Овальному кабінеті мала вигляд спланованої політичної пастки, покликаної дискредитувати українського лідера і дозволити США спокійно розпочати бажане зближення з Москвою, передає 24 Канал із посиланням на CNN.

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Трамп розраховує на зустріч із Путіним раніше

Незалежно від того, чи була ця ситуація сплановною, Москва тепер очікує, що переговори, спрямовані на відновлення відносин між США та Росією, продовжаться і, ймовірно, прискоряться в найближчі тижні.

Нічого не було оголошено публічно. Але в приватному порядку ходять розмови про те, що саміт Трампа і Путіна, який завжди був на порядку денному, тепер буде прискорено,

– пише видання.

У Москві радіють, що оскільки Зеленський перебуває у сварці з Трампом і його командою, складні переговори щодо завершення війни в Україні тепер відступлять на другий план, поступаючись місцем низці потенційно вигідних економічних угод між США та Росією, які вже обговорюються за зачиненими дверима.

Ер-Ріяд став місцем першого раунду надзвичайних переговорів минулого місяця, в яких взяли участь держсекретар США Марко Рубіо та російський міністр закордонних справ Сергій Лавров.

CNN дізналося, що відбувається підготовка до другого раунду переговорів, який може відбутися найближчим часом, ймовірно, в одній із країн Перської затоки.

Крім того, головний економічний посланець Кремля на цих переговорах, Кирило Дмитрієв, повідомив видання, що співпраця з США може "включати угоди в енергетичній сфері" певного роду, але подробиці поки не розголошені.

"Бізнесові здібності Трампа ламають наративи Байдена. Спроба перемогти Росію зазнала краху", – прокоментував Дмитрієв у соцмережі "X".

Окремо, Financial Times повідомляє, що ведуться зусилля залучити американських інвесторів до відновлення російського газопроводу "Північний потік-2", який Німеччина зупинила на початку російського вторгнення в Україну.