Просив повернутися та "принести мир": Орбан провів зустріч з Трампом

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з експрезидентом США Дональдом Трампом. Після розмови скандальний політик видав чергову заяву щодо "миру".

Орбан зазначив, що поважає Трампа і закликав того повернутися, щоб "принести мир". Прем'єр Угорщини висловив про своє бажання поговорити з експрезидентом США 6 березня – тоді він заявив, що розмова стосуватиметься припинення війни в Україні.

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Деталі розмови політиків

У заяві передвиборчої компанії Дональда Трампа йдеться, що разом з Віктором Орбаном у Флориді політики обговорили "широкий спектр питань, що стосуються Угорщини та Сполучених Штатів, включаючи першорядну важливість міцних і безпечних кордонів для захисту суверенітету кожної нації".

Водночас після розмови сам угорський лідер у соцмережі Х написав, що повернення Трампа допоможе забезпечити мир в Україні.

Нам потрібні лідери у світі, яких поважають і можуть принести мир. Він один із них! Поверніться і принесіть нам мир, пане президенте,

– сказав він.

Віктор Орбан у відео на Facebook також наголосив, що у 2017 – 2021 роках, коли Трамп був президент, зберігався мир на Близькому Сході, а також в Україні. Угорський прем'єр переконаний, що в Україні не було б війни, якби Трампа переобрали у 2020 році.

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