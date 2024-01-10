Хотілося б отримати дві конкретні речі, – Зеленський розповів про очікування від саміту НАТО
Володимир Зеленський та Ґітанас Науседа виступили на спільній пресконференції. Журналісти поцікавилися в лідерів, як зробити саміт НАТО у Вашингтоні більшим успіхом.
Володимир Зеленський 10 січня приїхав у Литву. Український лідер зустрівся з литовським колегою Ґітанасом Науседою, після чого обидва президенти виступили перед представниками ЗМІ.
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На що очікує Зеленський
Президент України заявив, що очікує від саміту НАТО, який пройде у Вашингтоні, оборонних та політичних рішень.
Хотілося б отримати дві конкретні речі. Оборонне рішення і політичне,
– зауважив голова держави.
Як пояснив Зеленський, щодо оборони мова йде про посилення української ППО. Голова держави хотів би отримати посилення пакета системами, які потребує Україна.
Саме системи, і саме конкретні ракети, які борються проти російської балістики,
– зазначив він.
Якщо говорити про політичні рішення, то Зеленський хоче отримати хоча б один конкретний крок назустріч до НАТО.
На що очікує Науседа
Президент Литви зауважив, що на саміті НАТО у Вільнюсі, який відбувся пів року тому, його країна зробила максимум для нашої держави. Науседа подякував українцям за те, що вони бачать та визнають литовські зусилля.
Литовський лідер назвав формування Ради Україна – НАТО найбільшим технічним досягненням саміту у Вільнюсі. Якщо казати про ідеологічну точку зору, то до тієї зустрічі у Вільнюсі на верхах ще були сумніви, чи буде Україна в НАТО. Однак після того саміту вже постало інше питання: коли саме наша держава отримає членство в Альянсі.
Говорячи про очікування від майбутнього Вашингтонського саміту Альянсу, Науседа дав зрозуміти, що було б добре, якби вдалося на зустрічі у США відштовхнутися від Вільнюського саміту та зробити наступний крок до членства України в Альянсі.
Інші заяви Зеленського на пресконференції
- Голова держави знову висловився щодо замороження російсько-української війни. Як пояснив Зеленський, Владімір Путін не зупиниться, доки повністю не окупує та не зруйнує Україну.
- Український лідер попередив, що російський диктатор потім може напасти на Литву, Естонію, Молдову. Також він закликав західних партнерів не затягувати, бо іноді їхня невпевненість щодо фінансової та військової підтримки України тільки додає хоробрості та сил Росії.
- Також Зеленський повідомив, що Україна та Литва уклали угоду про спільне виробництво антидронових засобів. За його словами, таких контрактів ще буде багато.