До зустрічі Зеленського і Орбана "ще довгий шлях", – Сійярто

До зустрічі між прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном та президентом України Володимиром Зеленським "ще довгий шлях".

Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто на брифінгу у вівторок, 30 січня. Зазначають, що заява політика прозвучала наступного дня, після зустрічі з українським колегою.

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Сійярто наголосив, якщо Україна виконає умови Угорщини, це створить "чистий аркуш" у двосторонніх відносинах і дозволить провести зустріч на найвищому рівні.

Держсекретар угорського МЗС Тамаш Менцер також заявив, що прем'єр-міністр Угорщини та президент України мають зустрітися, коли відносини увійдуть у нову фазу, пише угорський портал Hirado. За його словами, якщо буде призначена дата зустрічі, це означатиме, що закарпатські угорці отримали свої права назад.

Розблокування 50 мільярдів допомоги

. Сійярто заявив, що Будапешт хоче повернення для угорської меншини Закарпаття прав, які вона мала до 2015 року.

Сійярто також підтвердив зміну позиції угорського уряду і заявив, що Будапешт відкритий для використання бюджету Європейського Союзу для запропонованого пакету допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро, якщо він буде переглядатися щорічно і потребуватиме одностайності країн-членів.

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Чи відбудеться зустріч Орбана і Зеленського