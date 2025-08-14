Зустріч Зеленського та Путіна зруйнує основу кремлівської пропаганди. Таку думку 24 Каналу озвучив британський журналіст, публіцист і видавець Пітер Дікінсон.

Читайте також Якщо перша зустріч пройде добре, у нас буде друга, на ній будуть Путін, Зеленський і я, – Трамп

Чому Путін не погодиться?

Пітер Дікінсон зазначив, що для Путіна рівність – це зустріч з президентом США Дональдом Трампом. Російський диктатор вважає Зеленського "нелегітимним" лідером, а також заперечує існування України як держави. Тому навряд чи він погодиться на таку зустріч.

Зустріч із Зеленським означала б визнання його легітимним лідером легітимної держави. Це катастрофа для російської пропаганди. Це зруйнує основу пропаганди. Тому зараз Путін навряд чи погодиться на таку зустріч. Можливо, у майбутньому, за необхідності мирної угоди він буде змушений. Але дуже часто угоди укладають без участі глав держав,

– сказав журналіст.

Можливо, з часом Путін вкрай неохоче, але погодиться на особисту зустріч із Зеленським. Проте зараз він цього точно не зробить, навіть якщо будуть наполягати.

Раніше була інформація, що лідер США наполягає на участі Зеленського. Однак згодом все-таки стало відомо, що 15 серпня на Алясці відбудеться зустріч Трампа та Путіна.