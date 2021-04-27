Зустріч Зеленського з Путіним може стати дійсно історичною, – Єрмак

Наразі ні дати, ні місця зустрічі Президента України Володимира Зеленського і очільника Росії Володимира Путіна немає. Ці переговори можуть стати дійсно знаковими.

Про це на одному з телеканалів повідомив глава Офісу Президента Андрій Єрмак. Йому доручили підготувати зустріч лідерів країн.

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Єрмак: Переговори стануть дійсно історичними

За його словами, він отримав відповідне доручення від президента і наразі працює над цим питанням.

Поки невідомі ні дата, ні місце проведення цих переговорів, але я абсолютно впевнений, що вони будуть дуже змістовними, бо є багато про що говорити,

– зазначив Єрмак.

Він зауважив, що Зеленському і Путіну потрібно обговорити багато тем, зокрема домовленості, які досягнуті у грудні 2020 року під час нормандського формату.

"Я вважаю, що ці переговори можуть стати знаковими, дійсно історичними", – додав Єрмак.

Що відомо про ймовірну зустріч Зеленського і Путіна