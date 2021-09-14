Зустрічі не буде, – ексміністр закордонних справ сказав, чому Зеленський не побачиться з Путіним

Президент України Володимир Зеленський не зустрінеться з очільником Кремля Володимиром Путіним. Адже в них немає спільних тем, окрім Криму та Донбасу.

Водночас Москва не хоче говорити на ці теми. Про це сказав в ефірі авторської програми Олексія Печія WTF на 24 каналі міністр закордонних справ України у 2007 – 2009 роках Володимир Огризко.

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Користі від зустрічі не буде

За його словами, Путін не бачить жодних підстав для організації такої зустрічі.

Такої зустрічі не буде,

– наголосив Огризко.

Він зауважив, що 2 делегації абсолютно полярно уявляють собі такий діалог, тому точки дотику знайти неможливо.

"Це буде діалог глухого з німим, а німого з глухим. Важко сказати, яку користь хтось від цього отримає", – сказав ексміністр.

Ситуація з Байденом відрізняється

Ситуація із зустріччю Путіна з президентом США Джо Байденом відрізняється. Попри те, що очільник Кремля, як завжди, шантажував і блефував, там мовилось про ситуацію, яка б не дозволила російській військовій машині почати провокації.

"Там були на порядку денному питання, які важливі для США і Росії", – сказав Огризко.

Путін і Байден зустрілися в Женеві у червні. Після цього вони провели пресконференції, на яких озвучили найважливіші тези.

Огризко сказав, чому Зеленський не зустрінеться з Байденом: дивіться відео

Зустріч Зеленського і Путіна: що відомо