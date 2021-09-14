Зустрічі не буде, – ексміністр закордонних справ сказав, чому Зеленський не побачиться з Путіним
Джерело:24 канал
Президент України Володимир Зеленський не зустрінеться з очільником Кремля Володимиром Путіним. Адже в них немає спільних тем, окрім Криму та Донбасу.
Водночас Москва не хоче говорити на ці теми. Про це сказав в ефірі авторської програми Олексія Печія WTF на 24 каналі міністр закордонних справ України у 2007 – 2009 роках Володимир Огризко.
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Користі від зустрічі не буде
За його словами, Путін не бачить жодних підстав для організації такої зустрічі.
Такої зустрічі не буде,
– наголосив Огризко.
Він зауважив, що 2 делегації абсолютно полярно уявляють собі такий діалог, тому точки дотику знайти неможливо.
"Це буде діалог глухого з німим, а німого з глухим. Важко сказати, яку користь хтось від цього отримає", – сказав ексміністр.
Ситуація з Байденом відрізняється
Ситуація із зустріччю Путіна з президентом США Джо Байденом відрізняється. Попри те, що очільник Кремля, як завжди, шантажував і блефував, там мовилось про ситуацію, яка б не дозволила російській військовій машині почати провокації.
"Там були на порядку денному питання, які важливі для США і Росії", – сказав Огризко.Нагадаємо! Путін і Байден зустрілися в Женеві у червні. Після цього вони провели пресконференції, на яких озвучили найважливіші тези.
Огризко сказав, чому Зеленський не зустрінеться з Байденом: дивіться відео
Зустріч Зеленського і Путіна: що відомо
- Ще у квітні 2021 року Зеленський запропонував Путіну зустрітися на Сході України.
- У відповідь російський президент запропонував Зеленському зустрітись з бойовиками.
- За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, українська сторона повністю готова до зустрічі, а Кремль її не хоче.
- Речник президента Сергій Никифоров повідомив, що президенти зустрінуться лише для того, аби обговорити Крим.
- На початку вересня Зеленський вкотре наголосив, що готовий до зустрічі.