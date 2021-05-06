Прага, Гельсінкі, Баку, Рейк'явік, – ЗМІ назвали можливі місця зустрічі Путіна і Байдена

Помічники Путіна і Байдена наразі намагаються домовитися про майбутню зустріч лідерів. Хоч офіційних подробиць є обмаль, аналітики вже почали аналізувати локацію, на якій президентам було б краще зустрітися.

Колишні американські чиновники і аналітики серед можливих місць для проведення переговорів між Байденом і Путіним називають Рейк'явік, Прагу, Любляну і Баку. Проте щодо кожного з цих міст є свої застереження.

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У якому місті можуть зустрітися Путін і Байден

Доки самі президенти готуються до зустрічі, їхні помічники домовляються щодо оптимального місця проведення цих переговорів.

Як раніше повідомляли ЗМІ, деякі європейські уряди вже запропонували свої столиці в якості потенційних майданчиків для проведення заходів. Серед них – Швейцарія, Фінляндія та Австрія.

Ці три країни вважаються, в широкому сенсі, "нейтральними" місцями: жодна з них не входить до військового альянсу НАТО, зростання якого Путін давно розглядав як загрозу для Росії та сфери її впливу,

– повідомляє видання.

Тим часом, колишні американські чиновники і аналітики повідомили, що не варто виключати і інші міста в якості можливого місця зустрічі.

Гельсінкі

З перших трьох варіантів Гельсінкі, мабуть, найменш вірогідний з огляду на те, що там відбувалася зустріч Трампа і Путіна у 2018 році.

Рейк'явік

Ісландія може бути потенційним місцем проведення. Однак, дістатись до неї може бути дещо складніше, ніж до інших країн. Є також питання до того, що вона є давнім членом НАТО. До того ж в районі, видному з Рейк'явіка, є активний вулкан, що вивергає лаву.

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Баку

Хоча Азербайджан має міцні відносини як з Вашингтоном, так і з Москвою це був би нестандартний вибір для зустрічі. Втім, шанси на те, що Байден поїде туди, низькі. Одна з причин – торішня коротка війна між Вірменією та Азербайджаном за Нагірний Карабах.

Візит Байдена до Баку, ймовірно, образить Вірменію, як і багатьох вірмено-американців, – повідомляють аналітики.

Прага

Прага була ареною саміту 2010 року між тодішнім президентом Бараком Обамою та Дмитром Медведєвим. Обама та Медведєв підписали під цим збором новий договір про контроль над ядерним озброєнням.

У середині квітня, як повідомлялося, представник Чехії запропонував прийняти Путіна та Байдена. Однак це запрошення може бути вже не дійсним через скандал із причетністю Росії до вибухів у Врбетіце і дипломатичній висилці.

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