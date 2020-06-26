26-річна Неля зайшла до поліцейського відділення у Кагарлику близько шостої – сьомої вечора 23 травня. Вийшла звідти вранці 24 травня – після 10 годин катувань та наруги.

Допит переріс у катування

Усе почалось з пограбування магазину у селі Стави, де й проживає Неля. Саме через цей випадок жінку і викликали на допит у поліцію. Про подробиці жахливої історії постраждала розповіла в інтерв'ю "Українській правді".

Актуально Зґвалтування в Кагарлику: з’явилися нові потерпілі від дій тих самих поліцейських

Сиділи усі разом у Міші (сусід Нелі, що відвіз її у відділення – 24 канал) цілий вечір. Ігор з сусіднього села приніс пляшку коньяку, пляшку горілки та цигарки. А потім, на другий день, почалося: обікрав хтось магазин, і цей Ігор, кажуть, приїжджав у село, мабуть, він це і зробив. Він мав репутацію дрібного крадія, тож на нього і подумали. Міша прийшов і каже – треба поїхати свідчення дати. Чого до мене, я не зрозуміла,

– сказала Неля.

Знущатись розпочав Микола Кузів

Спочатку її допитували про крадіжку у магазині, хоча Неля й казала – розповідати їй нічого. Жінка зазначила, що поліцейське відділення не було порожнім, отож правоохоронці, які там перебували, чули все, що відбувалось. Проте на допомогу не прийшов ніхто. Першим знущатись розпочав Микола Кузів – саме він раніше пробував домагатись Нелі.

Як зайшов, витяг протигаз. Одягнув на мене, я ледь не задихнулась. Думаю, чи задушити мене хоче. Але якось все одно вирвалась. І я не пам'ятаю чи він мене так ударив, що носа розбив, чи в протигазі я була. Бо, як скинув протигаз, каже: "Пішли в туалет". Я подивилась у дзеркало – вся в крові, не відчувала вже нічого,

– згадує Неля.

Потерпіла каже, що її били ногами та руками, тягали за волосся, лякали пістолетом. "І запальничкою грався. Каже, чи коси тобі спалить, чи що тобі зробить. Що хотів, то й робив. А ще хотів мене цей, як воно називається, той що током б'є", – пригадує жінка жахливі деталі.

До теми Погрози жінці були ще 13 травня, – адвокати постраждалої у Кагарлику

О другій ночі Кузів пішов

Куртку жінки викинули через вікно, паспорт відібрали і вона досі не знає, де документ. Згодом Кузів передав свою жертву Сергію Сулимі. Саме він і ґвалтував жінку, хоча вона й просила відпустити і розповідала, що вдома її чекає дитина.



О другій ночі Кузів пішов, залишився лише Сулима. Саме його жінці о четвертій ночі і вдалось вмовити випустити її.

Опинившись на вулиці, побита Неля зателефонувала сусіду, який привіз її до відділення. Чоловік приїхав і забрав її додому. Про все вона розповіла матері.

Потім приїхала, то мамі вже все розказала. Думаю, що ж я буду мовчати, у будь-який час приїде і буде мене знов ґвалтувати. Або Алю (молодшу сестру) теж казав, що то в ліс вивезе, то на трасу поставить,

– розповіла жінка.

Лікарі боялись проблем з поліцією

Також Неля мала проблеми з лікуванням, адже каже, що спочатку її не хотіли оглядати ні в Кагарлику, ні в Обухові. Медики начебто боялись проблем із поліцією.



Досі жінка боїться за своє життя. Хоча наразі, за сприяння нової адвокатки Олени Сотник, їй вдома повісили тривожну кнопку, яка викликає правоохоронців.

Як я почуваюся? Страшно, ми всі тут налякані. Я думаю, що вийде цей Микола чи Сергій, приїде та й вб'є – мене або мою родину. Він же казав, вийду – тебе і твою сім'ю знищу,

– сказала Неля.

Читайте також Місяць після зґвалтування у Кагарлику: активісти і адвокати б'ють на сполох

Зґвалтування у Кагарлику: коротко