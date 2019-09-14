У Харкові чоловік побив і зґвалтував 12-річну дівчинку, яка поверталася зі школи. Поліція одразу ж оголосила його в розшук. Наступного дня правоохоронцям вдалося його затримати через повідомлення його однокласниці – вона впізнала його на фото та повідомила поліції.

Чоловік напав на дитину 11 вересня близько 14:00. Вже 12 вересня поліція повідомила про затримання зловмисника.

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Чоловік вдарив дівчинку в обличчя, затягнув у лісосмугу і там зґвалтував. Більше того, він знімав усе це на телефон. Дитина сама повернулася додому, вже звідти її з травмами та забоями доправили до лікарні.

Разом із правоохоронцями ґвалтівника шукало все місто. Так, на фейсбук-сторінці Харків NOW з'явилися фотографії ймовірного підозрюваного.

Відморозок знущався над дитиною дві години! За інформацією місцевих жителів, злочинець – чоловік близько 25 років, зріст – 175 сантиметрів, був одягнений в синю футболку зі зображеним на ній білим півнем. Допоможіть впізнати!

– пишуть у підписі до фото.

Його однокласниця побачила у соцмережах скріншоти з обличчям підозрюваного і одразу ж звернулась до поліції. Правоохоронцям передала номери телефонів та місце проживання чоловіка. Ним виявився 34-ти річний безробітний харків'янин Олександр.



Ймовірний ґвалтівник/ Фейсбук-сторінка Харьков NOW



Фото ймовірного нападника у супермаркеті/ Фейсбук-сторінка Харьков NOW

Правоохоронці порушили кримінальну справу за статтею про зґвалтування малолітньої дитини. Ґвалтівнику загрожує позбавлення волі на термін від 8 до 15 років, призначені експертизи.

Через добу, близько 16 години 12 вересня, поліція повідомила про затримання підозрюваного і, згідно з рішенням суду, заарештували без права внесення застави. Правоохоронці проводять необхідні слідчі дії. Крім того, вирішується питання про провідомлення про підозру імовірному зловмиснику.



Затримання підозрюваного у зґвалтуванні / фото: поліція Харківської області

Від початку року 32 дитини постраждали від сексуального насилля. Ця цифра демонструє лише ті випадки, які надходять до поліції. Більшість злочинів так і залишаються в таємниці на вустах у дитини чи її сімейного оточення.

Покарання для педофілів

Верховна Рада 11 липня прийняла закон про посилення відповідальності за злочини щодо дітей, його 19 липня підписав вже тепер колишній спікер парламенту Парубій. Мовиться саме про той закон, де передбачена примусова хімічна кастрація та публічний реєстр педофілів. Однак Володимир Зеленський наклав на нього вето.



Проект закону терміново розглянули, коли електронна петиція про захист дітей від сексуального насильства набрала необхідні голоси на сайті Ради, а Комітет ВР підтримав законопроект. Перед тим українців сколихнула низка страшних нападів на дітей, зокрема – страшне вбивство 11-річної Дар'ї Лук'яненко на Одещині.



Домашнє насилля в Україні / інфографіка 24 канал