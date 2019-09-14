09:33
14 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЦВК ФОРУМ YES 2019 У КИЄВІ ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Дед Пиня присів на стакан. Сім'янин Кадиров
      Вєсті Кремля
      21:42, 13 вересня
      Вєсті.UA: Непокараний Дубінський і "забанена" Геращенко. Зелені кнопкодави
      Вєсті.UA
      20:47, 13 вересня
      Руйнування історичних будівель у Києві: хто до цього причетний
      ЦРУ
      09:00, 13 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЦВК ФОРУМ YES 2019 У КИЄВІ ВЕРХОВНА РАДА

      Зґвалтування дівчинки у Харкові: поліція заарештувала підозрюваного завдяки його однокласниці

      11764 Читать новость на русском
      У Харкові зґвалтували 12-річну школярку
      У Харкові зґвалтували 12-річну школярку / Фейсбук-сторінка Харьков NOW

      У Харкові чоловік побив і зґвалтував 12-річну дівчинку, яка поверталася зі школи. Поліція одразу ж оголосила його в розшук. Наступного дня правоохоронцям вдалося його затримати через повідомлення його однокласниці – вона впізнала його на фото та повідомила поліції.

      Чоловік напав на дитину 11 вересня близько 14:00. Вже 12 вересня поліція повідомила про затримання зловмисника.

      Важливо: Чому Зеленський не підписав закон про хімічну кастрацію педофілів – пояснення президента

      Чоловік вдарив дівчинку в обличчя, затягнув у лісосмугу і там зґвалтував. Більше того, він знімав усе це на телефон. Дитина сама повернулася додому, вже звідти її з травмами та забоями доправили до лікарні.

      Разом із правоохоронцями ґвалтівника шукало все місто. Так, на фейсбук-сторінці Харків NOW з'явилися фотографії ймовірного підозрюваного.

      Відморозок знущався над дитиною дві години! За інформацією місцевих жителів, злочинець – чоловік близько 25 років, зріст – 175 сантиметрів, був одягнений в синю футболку зі зображеним на ній білим півнем. Допоможіть впізнати!
      – пишуть у підписі до фото.

      Його однокласниця побачила у соцмережах скріншоти з обличчям підозрюваного і одразу ж звернулась до поліції. Правоохоронцям передала номери телефонів та місце проживання чоловіка. Ним виявився 34-ти річний безробітний харків'янин Олександр.


      Ймовірний ґвалтівник/ Фейсбук-сторінка Харьков NOW


      Фото ймовірного нападника у супермаркеті/ Фейсбук-сторінка Харьков NOW

      Правоохоронці порушили кримінальну справу за статтею про зґвалтування малолітньої дитини. Ґвалтівнику загрожує позбавлення волі на термін від 8 до 15 років, призначені експертизи.

      Через добу, близько 16 години 12 вересня, поліція повідомила про затримання підозрюваного і, згідно з рішенням суду, заарештували без права внесення застави. Правоохоронці проводять необхідні слідчі дії. Крім того, вирішується питання про провідомлення про підозру імовірному зловмиснику.

      зґвалутвання 12-річної дівчинки у Харкові, затримання
      Затримання підозрюваного у зґвалтуванні / фото: поліція Харківської області

      Від початку року 32 дитини постраждали від сексуального насилля. Ця цифра демонструє лише ті випадки, які надходять до поліції. Більшість злочинів так і залишаються в таємниці на вустах у дитини чи її сімейного оточення.

      Покарання для педофілів

      Верховна Рада 11 липня прийняла закон про посилення відповідальності за злочини щодо дітей, його 19 липня підписав вже тепер колишній спікер парламенту Парубій.  Мовиться саме про той закон, де передбачена примусова хімічна кастрація та публічний реєстр педофілів. Однак Володимир Зеленський наклав на нього вето

      Проект закону терміново розглянули, коли електронна петиція про захист дітей від сексуального насильства набрала необхідні голоси на сайті Ради, а Комітет ВР підтримав законопроект. Перед тим українців сколихнула низка страшних нападів на дітей, зокрема – страшне вбивство 11-річної Дар'ї Лук'яненко на Одещині. 

      Домашнє насилля в Україні
      Домашнє насилля в Україні / інфографіка 24 канал

      blog_ava
      Макрон і Меркель будуть вмовляти Зеленського поступитися Путіну, – Кучма
      сьогодні
      2679
      Теги: Новини України Новини політики Новини Харкова Діти і неповнолітні Поліція Розслідування Згвалтування
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Главный враг живет за океаном, или Как в СССР учили ненавидеть Америку
      сьогодні , 08:40 Главный враг живет за океаном, или Как в СССР учили ненавидеть Америку
      Максим Мирович 321
      Не змогли прочитати емейл: судді не прийняли вагомий доказ Абромавичуса проти Кононенка
      сьогодні , 07:40 Не змогли прочитати емейл: судді не прийняли вагомий доказ Абромавичуса проти Кононенка
      Ірина Шиба 697
      Обмін полоненими зривався кілька разів, – ексклюзивне інтерв'ю з адвокатом Полозовим
      сьогодні , 07:01 Обмін полоненими зривався кілька разів, – ексклюзивне інтерв'ю з адвокатом Полозовим
      Наталя Боднар 2394
      Пропаганды войны среди детей, экологический скандал и новый список по обмену: новости Крымнаша
      13 вересня , 22:00 Пропаганды войны среди детей, экологический скандал и новый список по обмену: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 362
      Как Трамп хотел закончить 18-летнию войну с "Талибаном"
      13 вересня , 19:30 Как Трамп хотел закончить 18-летнию войну с "Талибаном"
      Іван Яковина 542
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук