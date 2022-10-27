Путін готує нове звернення: що він задумав та чого чекати від диктатора

Путін 27 жовтня має виступити з новим зверненням. Є кілька варіантів того, про що він буде розповідати своєму населенню.

Таку думку 24 каналу висловив політолог Валерій Димов. Раніше повідомлялось про те, що Білий дім зробив застереження Путіну щодо ядерної зброї.

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Про що говоритиме диктатор

Димов розповів, що нічого нового у зверненні Путіна чекати не слід. Він знову може говорити про те, що "ми ще нічого не починали", про "Грім" – удалі пуски міжконтинентальних балістичних ракет тощо. Його звернення знову буде розраховане на росіян, які ненавидять українців разом з ним.

Ніхто не каже, давайте припинимо війну. Навпаки, запитують про те, чому немає ударів по центрах прийняття рішень,

– зазначив політолог.

Він додав, що в Росії разом з тим росте тренд підтримку Прігожину й Кадирову. Вони критикують міністерство оборони країни не за те, що була розпочата війна, а за те, що недостатньо знищено українців. Путін буде відповідати на цей запит.

"Він буде йти на ще більше посилення агресії. У нього немає ніяких тузів чи джокерів у кишені, крім тактичної ядерної зброї. Він намагається використати руйнівний потенціал ядерної зброї, не приводячи його до дії", – зауважив Димов.

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Чи можна очікувати ядерних дій від Путіна

За його словами, загроза набагато ефективніша, ніж реалізація. Була загроза проведення референдумів. Їх у підсумку провели, Росія визнала окуповані території своїми, після чого заявила, що захищатиме їх усіма методами, зокрема і ядерною зброєю.

Путін сказав, що це не блеф. Однак ЗСУ звільнили певні території, які Росія щойно проголосила своїми. Тепер громадяни Росії чухають потилиці й думають, що, можливо, це блеф,

– наголосив політолог.

На його думку, цього "джокера" Путін триматиме в рукаві. Діставши його, він не отримає жодного плюсу, а матиме лише наслідки. Після цього катастрофічні процеси для Росії триватимуть більш динамічно.

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