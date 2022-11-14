Коли люди зможуть повернутись у Херсон і чому росіяни не обстрілюють місто: відповідь Хланя

Росіяни після звільнення Херсона ще не обстрілювали місто. Наразі місто закрите, але скоро туди можна буде навідатись, утім залишатись – небезпечно, тому краще евакуюватись.

Таку думку 24 каналу озвучив депутат Херсонської обласної ради та військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань. Раніше повідомлялось про те, що український прапор у Херсоні окупанти бачитимуть з лівого берега.

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Загроза артилерійських обстрілів

Хлань розповів, що в Херсоні є загроза артилерійських обстрілів, адже зі своїх позицій окупанти на лівому березі можуть дістати навіть зі стрілецької зброї. Однак ЗСУ вже також у передмісті Херсона, а наша артилерія там переважає ворожу. Тому всі позиції росіян мають бути під контролем українських військ.

Ми розуміємо, що наші ЗСУ облаштовують системи ППО над правобережною частиною Херсонщини. Окупанти ж після розгрому на правобережжі, відходячи на лівий берег, ще не можуть прийти до тями. ЗСУ ж беруть під контроль абсолютно всі позиції росіян, які перебувають на лівому березі,

– зазначив депутат Херсонської обласної ради.

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Місто поки закрите

За його словами, наразі Херсон – закритий, але за 3 – 5 днів місто буде відкритим. Звісно, що є люди, які виїхали з Херсона й нині хочуть повернутись до своїх осель, аби перевірити їх, перевірити свої речі, зрозуміти чи пограбували їх росіяни, чи, на щастя, ні. Утім залишатись і жити в місті буде дуже важко, адже полагодити всі пошкоджені окупантами комунікації швидко не вдасться.

"Будь-який представник влади дійсно закликає у межах безпеки краще евакуюватись, це треба розуміти. Однак примусово ніхто цього не робитиме. Люди витримали окупацію, пережили росіян у своїх домівках і категорично виїжджати зі своїх осель не хочуть", – зауважив військовослужбовець ЗСУ.

Він додав, що до їхньої позиції слід ставитись з повагою. Їх слід забезпечити гуманітарною допомогою. А також за можливістю, допомогти будівельними матеріалами, дати змогу обігріти свої оселі, відновити зв'язок і електрику.

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