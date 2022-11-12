HIMARS тепер дістає до Криму: Арестович спрогнозував подальші події на фронті

Після звільнення правобережжя Херсонщини й самого обласного центру ЗСУ наблизились до Криму. Тепер на територію окупованого півострову дістають HIMARS.

Про це розповів радник голови Офісу Президента України Олексій Арестович, повідомляє 24 канал. Раніше повідомлялось про зачистку Херсона та перші дорогі трофеї для ЗСУ.

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До Криму менше, ніж 80 кілометрів

Арестович зазначив, що до основних виходів з Криму з Херсону й Нової Каховки нині менше, ніж 80 кілометрів. Це означає, що туди дістають HIMARS, а отже ці шляхи перебуватимуть під вогневим контролем ЗСУ. Крім того, якщо ми отримаємо далекобійні снаряди, то HIMARS можуть дістати аеродроми в Саках, Джанкої, Гвардійську.

По складах, по місцях зберігання палива, по командних пунктах. Усе по класиці. Крім того, ми ж не зобов'язані стріляти лише по Криму з Херсона, там є багато цікавих цілей по всій лінії фронту, й усюди полетить,

– зауважив радник голови Офісу Президента України.

Звільняють не менше, ніж 8 бригад ЗСУ

Він продовжив, що разом з тим звільняються не менше, ніж 8 бойових бригад ЗСУ. Зрозуміло, що вони будуть перекинуті на інші напрямки. І там, де з'являться навіть 4 бригади буде радикальна зміна умов.

"За моїми відчуттями паузи не буде і близько. Будуть дуже активні дії ЗСУ. Ніхто не збирається давати ворогу паузу, бо фронт тріщить, мораль тріщить, треба добивати", – наголосив Арестович.

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Іран може не постачати ракети Росії

За його словами, на тлі звільнення Херсона з'явилась ще одна позитивна інформація. Іран дуже серйозно попередили, й тепер він може відмовитись від збройних контрактів і не постачати ракети Росії. Туди навіть їздив Патрушев, аби вмовити Іран таки надати ракети.

Ця новина дуже приємна. Така ж приємна, як імовірне постачання далекобійних ракет HIMARS нам,

– підкреслив радник голови Офісу Президента України.

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