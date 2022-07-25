Звільнення Херсона переломить хід бойових дій, – росіянин Гудков

Збройні Сили України вже починають відвойовувати тимчасово окуповану Херсонську область. І це буде нищівним ударом для путіна, бо посилить невдоволення серед росіян.

Про це 24 каналу розповів російський опозиціонер Дмитро Гудков. Він вважає, що якщо Херсон дійсно вдасться деокупувати, то це може повністю "переламати" хід бойових дій.

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За його словами, це деморалізує багатьох російських військових.

Приховати це буде неможливо. Це буде поразка, яка відіб'ється і на настроях в росії. Вже такі як Гіркін критикують путіна, і очевидно, що навіть прихильникам війни не подобаються дії путіна і російської армії,

– зазначив Гудков.

Опозиціонер додав, що чим більше буде поразок, тим більше буде невдоволення серед лояльних раніше до путіна виборців.

Гудков вважає, що звільнення Херсону "переламає" хід бойових дій:



До слова, радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань переконаний, що ЗСУ звільнять Херсонщину до вересня, оскільки на фронті настав переломний момент на користь ЗСУ.

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