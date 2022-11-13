"Смерть Кощія в Севастополі": чому втрата Херсона не вплинула на росіян
Українські захисники звільнили Херсон від російської окупації. Втрата міста похитне авторитет Путіна в очах рядових росіян, але не критично. Насправді ж "смерть Кощія" в Севастополі.
На відміну від Севастополя, що в окупованому Криму, Херсон для громадян країни-агресорки є маловідомим містом. Про це 24 каналу розповів російський підприємець та опозиціонер Євгеній Чичваркін.
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За його словами, не кожен росіянин зможе на карті показати українське місто Херсон. А 90% населення країни-агресорки жодного разу там не були.
Кого зроблять винним у втраті Херсона
Російський диктатор Владімір Путін поки не коментує втрату Херсона. Втім, на думку Чичваркіна, в майбутньому країна-агресорка звинуватить у своєму провалі поляків, британців та найманців країн НАТО. Адже "друга армія світу" нібито не може програти Збройним Силам України.
Свої ж – не винні (у втраті Херсона – 24 канал), вони врятували армію. Й армія не винна – ніхто не винен, окрім найманців і бандерівців,
– зауважив російський підприємець.
Як російська пропаганда пояснює провал
Водночас російська пропаганда пояснює вихід з українського міста як маневр для буцімто порятунку війська окупантів. А далі, мовляв, окупанти причаїлися для подальшої "стрімкої атаки".
Ба більше, посіпаки Путіна згадали про загибель "хлопчиків" під час попередніх двох відступів. "Хлопчиками" в Росії називають 50-річних зеків.
Чичваркін пояснив, чому втрата Херсона не вплинула на росіян: дивіться відео
ЗСУ звільнили Херсон: що відомо
- 11 листопада Збройні Сили України зайшли в Херсон. Наші бійці почали зачистку міста від колаборантів та розмінування територій. Цей процес може тривати не один тиждень.
- Херсон був єдиним обласним центром, який росіяни змогли захопити після 24 лютого. Тож його деокупація є великою репутаційною втратою для країни-агресорки. Крім того, це має тактичне та стратегічне значення, оскільки тепер загарбники фактично повністю втрачають контроль над правим берегом Дніпра.
- 11 листопада 2022 року міноборони Росії заявило про завершення виведення окупаційного війська з Херсона. У Міністерстві оборони Великої Британії припустили, що до цього росіяни почали готуватися раніше, ймовірно, процес виведення окупантів розпочався ще 22 жовтня.
- Російський правозахисник Марк Фейгін вважає, що вивід загарбників з Херсона став для кремлівського диктатора серйозною поразкою, яка змінила ставлення росіян до нього. На його думку, динаміка цих змін не стрімка, але Путін втрачає зв'язок з народом.