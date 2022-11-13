"Путін вперше зустрівся з поразкою": Фейгін розповів про зміну ставлення росіян до диктатора
11 листопада українські захисники звільнили Херсон, який окупанти захопили ще в березні 2022 року. Для російського диктатора це стало серйозною поразкою, яка змінила ставлення росіян до нього.
Так, рядові громадяни країни-агресорки не стримуються у висловах, коментуючи втрату Херсона. Це й демонструє зміни у відношенні росіян до Путіна, віри в його непогрішність та успіх. Таку думку 24 каналу озвучив російський правозахисник Марк Фейгін.
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Путін втрачає зв'язок з народом
Ця зміна триває. Динаміка в ній не така стрімка як хотілося б, але очевидно він (Путін – 24 канал) втрачає зв'язок з народом,
– повідомив Фейгін.
За його словами, очільник Кремля не комунікує з народом і навіть не пояснює, чому російська армія лишила Херсон. А таке не пробачається. Хоча росіяни стерплять і це, але, як зазначив Фейгін, їхня свідомість вже незворотно змінилася.
Ба більше, якщо дати цьому процесу поштовх, наприклад, великою кількістю заяв з критикою російського диктатора з регіонів або від представників силових структур, то це стане сигналом для великої частини апарату влади й армії, що можна публічно виступати з критикою дій Путіна.
"Цей процес має внутрішню динаміку, яку ми можемо бачити, але не можемо нею керувати та відповісти, що, мовляв, завтра точно Путіна відсторонять від влади", – розповів російський правозахисник.
Фейгін розповів, як змінилося ставлення росіян до Путіна: дивіться відео
Деокупація Херсона: коротко
- 11 листопада Головне управління розвідки Міноборони підтвердило, що Збройні Сили України зайшли в Херсон. Наші бійці почали зачистку міста від колаборантів та розмінування територій. Цей процес може тривати не один тиждень.
- Херсон був єдиним обласним центром, який росіяни змогли захопити після повномасштабного вторгнення 24 лютого. Тож його деокупація є неабиякою репутаційною втратою для загарбників. Крім того, це має тактичне та стратегічне значення, оскільки тепер загарбники фактично повністю втрачають контроль над правобережжям.
- Російські окупанти, тікаючи з Херсона, підірвали 7 важливих мостів. Ймовірно, загарбники сподівались, що це зменшить натиск ЗСУ. Насамперед росіяни зруйнували Антонівський міст – головний водогін через Дніпро в Херсонській області.
- У Міністерстві оборони Британії припустили, що до відступу росіяни почали готуватися раніше, ніж 11 листопада, ще наприкінці жовтня.