Гігантські кавуни знищують росіян: нейромережа показала битву за Херсон

Влітку 2022 року українцям не вдалося скуштувати херсонських кавунів через російську окупацію. Втім, 11 листопада відбулася історична подія – ЗСУ звільнили Херсон від окупантів.

Нейромережа MidJourney намалювала битву за Херсон

Тож, цьогоріч кожен українець зможе спланувати відпустку в українському Херсоні. Нейромережа MidJourney також не могла оминути цього знаменного дня, і створила декілька ілюстрацій на тему "битва за Херсон". Штучний інтелект у "кавуновому" стилі зобразив визволення міста від росіян.

Головне Зачистка Херсонщини: хронологія 262 дня війни

Штучний інтелект MidJourney про знищення російського угрупування на правобережжі Херсонщині,

– підписали ілюстрації.

Так, ШІ створив дуже сюрреалістичні ілюстрації. На одному малюнку видно, як російські солдати в'язнуть у величезному кавуні. Водночас їх атакують менші кавуни, а позаду з'являються "вибухи".

На другій картинці на військових насувається велетенський кавун, а всю територію навколо заполонило море кавунової м'якоті, яка, можливо, символізує пролиту кров.

MidJourney намалювала битву за Херсон / Фото MidJourney

Солдати перемазані червоною рідиною, і кінця кавуновій навалі немає. Хтось відступає, інші – намагаються продовжити наступ, але марно. І все це на тлі грізного синього неба.

Звільнення Херсона: головне

Це варто побачити – У звільненому Херсоні пролунав Гімн України: дивіться відео