Звільнення Херсону чи знищення кримського мосту підірве підтримку путіна, – Піонтковський

Військова поразка російської армії підірве підтримку путіна серед свого населення. Зокрема, на це може вплинути деокупація українськими військовими Херсону чи знищення кримського мосту.

Про це 24 каналу сказав російський публіцист Андрій Піонтковський. Він каже, що знищення кримського мосту – це буде так само символічно, як і потоплення російського крейсеру "Москва".

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За словами Піонтковського, Кримський міст має воєнне значення, бо це важливий для російської армії шлях для оснащення.

Він ще має величезне політичне та психологічне значення приблизно в такому ж масштабі, як і звільнення Херсону від окупантів,

– пояснив публіцист.

На його думку, стан російського суспільства та й стан всередині бункеру вже на межі сумніву. Мовляв, там подвійний психологічний шок щодо звільнення Херсону та знищення Кримського мосту.

"Це викличе обвальне падіння підтримки путіна в суспільстві і відповідно настроїв у бункері", – вважає він.

Піонтковський про те, що змінить звільнення Херсону чи знищення кримського мосту:



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