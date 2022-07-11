Українські бійці показали перше відео зі звільненої Іванівки на Херсонщині

Збройні Сили України на початку липня звільнили з-під російської окупації село Іванівка Херсонської області. Тепер вони налагоджують комунікацію з місцевим населенням.

Наші захисники оприлюднили перше відео зі звільненого населеного пункту. На кадрах видно понищені російськими обстрілами будинки.

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На вулицях залишилася російська військова техніка.

Воїни 60 окремої піхотної бригади розповіли, що ворожих бійців у селі немає. Все, що залишилося після їхнього перебування, – це розбита техніка та один мертвий окупант на околиці населеного пункту.

Українські воїни налагоджують комунікацію з місцевим населенням та надають допомогу тим, хто її потребує. Наші козаки сповнені рішучості, а їхні шаблі готові до бою,

– наголосили в бригаді.

Як виглядає Іванівка після деокупації: відео

Зауважимо, про звільнення Іванівки Генеральний штаб ЗСУ повідомив 2 липня.

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Останні новини про війну в Україні

На Донецькому напрямку росіяни готуються до активізації бойових дій у напрямку Краматорська та Бахмута.

На Новопавлівському напрямку ворог намагається покращити своє становище й веде штурм. Крім того, загарбники почали більше використовувати штурмову та армійську авіацію.

Біля Мар'їнки російські бійці осоромилися. Вони вели штурм, однак коли ЗСУ відкрили вогонь, то просто порозбігалися.

Станом на ранок 11 липня втрати ворога в Україні становлять 37 400 бійців. Лише за минулу добу наші захисники ліквідували 100 окупантів, 4 танки, 5 бойових броньованих машин, 4 артилерійські системи, 1 засіб ППО та 2 одиниці автомобільної техніки. Найбільше техніки й особового складу росіяни позбулися на Авдіївському напрямку.

Зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці у Часовому Ярі Донецької області. Так, рятувальники витягли з-під завалів вже 19 тіл. Водночас 8 місцевих мешканців, які були під будинком, вдалося врятувати. Загалом рятувальники розчистили та розібрали близько 138 тонн зруйнованих елементів будинку. Пошуково-рятувальна операція ще триває.

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