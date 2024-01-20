Цьогоріч у Криму буде більше наземних операцій: Буданов назвав пріоритетне завдання ГУР

Очільник ГУР Кирило Буданов зазначив, що для України важливо продовжувати тиснути на російські сили, зокрема в Криму. Він зауважив, що українські сили неодноразово вже входили на територію півострова.

Очільник ГУР пообіцяв, що кількість таємних операцій у Криму побільшає та назвав ключову ціль українських спецпризначенців.

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Головне завдання ГУР в Криму

Буданов зазначив, що важливо тиснути на російські сили в Криму за допомогою повітряної кампанії, атак морських безпілотників і таємних операцій.

Він зауважив, що підрозділи ГУР неодноразово входили в Крим минулого року і пообіцяв, що у 2024 році надсилатиме на півострів більше спецпризначенців. Все для того, щоб порушити логістику Росії.

Зазначимо, що раніше операції у Криму анонсував і міністр оборони України Рустем Умєров. Він зауважив, що Україна вже змогла досягти успіху у Чорному морі. І це попри те, що наша держава не має такого потужного флоту.

Ці напрацювання, які ми готуємо на 2024 рік, дадуть нам дуже гарну спроможність для того, щоб вони відійшли назавжди з нашого Криму,

– сказав Умєров.

Цікаво, що 2024 рік лиш почався, а у Криму справді відбулося багато цікавого.

Останні великі операції в Криму