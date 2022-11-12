Не лише Херсон: українці також святкують на звільненій Миколаївщині – зворушливі кадри

Українські військові продовжують звільняти від окупантів Миколаївщину. У межах контрнаступу ЗСУ вдалося майже повністю звільнити з-під окупації область.

11 листопада вся Україна разом із жителями Херсона нарешті святкувала звільнення міста від російських окупантів. Втім, на Миколаївщині місцеві також раділи деокупації населених пунктів своєї області. У мережі з'явилися відео щасливих людей, які дочекалися ЗСУ. Одне із таких опублікував міський голова Рівного Олександр Третяк.

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Миколаївщина. На деокупованій частині області люди святкують,

– підписав він.

Так, на опублікованих кадрах місцеві жителі Миколаївщини радіють звільненню області від російських загарбників. Люди, ймовірно, влаштували ходу деокупованим населеним пунктом, а одна із жительок проїхалася дорогою на мопеді, піднявши синьо-жовтий стяг України.

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