Рік тому було відновлено повний контроль: Залужний показав, як ЗСУ звільняли Сумщину
Джерело:Валерій Залужний
Не варто забувати, що на початку широкомасштабного вторгнення окупанти мали намір захопити усю Україну за декілька днів. Водночас завдяки Збройним Силам вдалось відбити наступ росіян, зокрема, на Сумську область.
У вівторок, 11 квітня, Головнокомандувач Збройних Сил Валерій Залужний констатував, що рівно рік тому українська армія повністю відновила контроль над державним кордом на Сумщині. Власне, тоді нашим захисникам вдалось стримати наступ ворога та вщент розбити міф про "2-3 дні".
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Деокупація Сумщини
Зауважимо, що в повідомленні Головнокомандувача, серед іншого, висловлена подяка українським бійцям, які не дали ворогові захопити Сумщину та відтіснили його з регіону.
11 квітня 2022 року було повністю відновлено контроль над державним кордоном у Сумській області. Сили оборони остаточно вибили ворога та деокупували область. Міста і села Сумщини зупинили противника на шляху до столиці. Окупанти зазнали відчутних втрат у живій силі та військовій техніці,
– написав Залужний.
Разом з тим він наголосив, що воїни ЗСУ кожного дня працюють над тим, аби настала перемога. Вочевидь, уже ні в кого немає сумнівів, що вона невдовзі буде.
Як українська армія звільняла Сумську область від ворогів: дивіться відео Залужного
Загарбники не вгамовуються – ЗСУ також
- Слід сказати, що станом на 11 квітня 2023 року ситуація на Сумщині та інших північних регіонах, – зокрема, Чернігівщині та частково Харківщині – стабільна. Однак час від часу окупанти обстрілюють населені пункти на цій ділянці, що розташовані неподалік від кордону. Власне, про це інформували в Генштабі.
- Окрім того, не так давно були повідомлення про те, що противник намагався атакувати Сумську область безпілотними літальними апаратами. Однак нашій ППО, вочевидь, вдалось збити БпЛА Zala-421-16E2 ворога.
- До цієї теми наостанок лише додамо, що останніми тижнями все більше чуток про черговий контрнаступ ЗСУ. Який регіон наступним буде звільнено від окупантів, ймовірно, стане відомо згодом.
- Власне, секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що командування української армії може ухвалити рішення про це в останній момент.