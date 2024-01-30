Дестабілізація ворога: наскільки вигідним Росії був вкид про Залужного

Україну у ввечері 29 січня сколихнула інформація про нібито звільнення Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Проте в ОПУ заперечили її. Однак цей вкид може бути вигідним Росії.

Таку думку висловив 24 Каналу російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов, який зазначив, що нібито дестабілізація та внутрішній розкол в Україні дають надію росіянам. Зараз ситуація всередині Росії погіршується, а на фронті для окупантів вона є безперспективною. Тому такі "перемоги" потрібні Кремлю.

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Потрібні "позитивні" приводи

Восени росіяни раділи, що їм буцімто вдалося "відбити" наступ українських сил. На хвилі такого підйому вони почали атакувати Авдіївку. Однак зараз все погіршилось через невдачу в Авдіївці, а також через атаки території Росії українськими дронами.

Водночас в Росії триває передвиборча кампанія, і Владіміру Путіну важливо, щоб його прибічники не впали в депресію. Тоді вони на вибори взагалі не прийдуть,

– зазначив політтехнолог.

Видання Financial Times, посилаючись на свої джерела, повідомило, що нібито Володимир Зеленський 29 січня запропонував Валерію Залужному нову посаду – радника з оборони. Однак він відмовився. Президент, за інформацією видання, наголосив, що все одно звільнить Залужного з посади Головнокомандувача ЗСУ. Нагадаємо, що в ОПУ цю інформацію заперечили.

Прихильники опонентів Путіна – Катєріни Дунцової, Бориса Надєждіна – навпаки прийдуть голосувати, будуть псувати бюлетені та викладати це в соцмережі.

"Саме тому Кремлю потрібні такі "позитивні" приводи як нібито звільнення Залужного, щоб росіяни думали, що не тільки в них все погано, але й в Україні також", – впевнений Аббас Галлямов.

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