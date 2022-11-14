У звільненому Херсоні офіційно підняли прапор України

У Херсоні Збройні Сили України разом з президентом Володимиром Зеленським підняли прапор України. Тепер місто офіційно звільнено від російських окупантів.

Це відбулось сьогодні, 14 листопада. Відповідне відео опублікував заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

Важливо Володимир Зеленський вперше приїхав у звільнений Херсон

У Херсоні підняли прапор України

Офіційне підняття державного прапора в деокупованому Херсоні!

– підписав кадри Тимошенко.

На опублікованому відео можна побачити, як у Херсоні лунає гімн України. Зеленський, чиновники місцевої влади та українські захисники поклали руку на серце та спостерігали, як майорить наш прапор.

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Зеленський приїхав у звільнений Херсон: що відомо

Президент Володимир Зеленський 14 листопада приїхав у звільнений Херсон. Лише 11 листопада в місто зайшли українські військові.

"Ми рухаємося вперед. Ми готові до миру, миру для всієї нашої країни", – процитувало слова президента видання Reuters.

Зеленський подякував НАТО та іншим союзникам за підтримку у війні проти Росії.

На питання журналіста Дмитра Комарова про те, чому Зеленський вирішив ризикнути й приїхати у Херсон, президент відповів, що зараз дуже важливо бути в Херсоні, а ризикують – всі.

Що відомо про звільнення Херсона: коротко

9 листопада з'явились повідомлення, що українські бійці активно просуваються на Півдні, звільняючи населені пункти у Херсонській та Миколаївській областях.

У Росії заявили, що відводять свої війська з правобережжя Херсонщини.

Вже 11 листопада українських військових помітили на околицях самого Херсона.

Над будівлею Херсонської ОДА підняли український прапор.

Також перед будівлею Херсонської ОДА майорить прапор ЄС.

Зачистка деокупованої Херсонщини

12 листопада аналітики ISW заявили, що на правому березі Дніпра досі залишаються російські військові. Вони переодяглися в цивільне й ховаються від ЗСУ. Таким чином, окупанти намагаються втекти.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомляла, що на зачистку області підуть тижні. Найперше наші військові мають розмінувати території та викрити всіх колаборантів. Їхні імена вже відомі.

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