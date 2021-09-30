Зволікати не буду, – Разумков відреагував на збирання підписних листів за його відставку

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія 30 вересня доручив видати підписні листи для зняття Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради. Сам спікер парламенту не здивований такій ініціативі.

Як заявив спікер парламенту, нардепи отримають підписні листи за його відставку вже сьогодні, 30 вересня.

Важливо Арахамія запросив підписні листи для зняття Разумкова з посади

Дмитро Разумков зазначив, що Арахамія одразу розписав документ на апарат Верховної Ради України.

Як і обіцяв, зволікати з процесом не буду. Сьогодні колеги отримають підписні листи,

– сказав Разумков.

Він також побажав "слугам" продуктивної роботи у Трускавці. Нагадаємо, що саме там на початку жовтня відбудеться виїзне засідання президентської партії. Захід відбудеться у відомому готелі Rixos Prykarpattya. Під час засідання "слуги" планують підбити підсумки роботи та окреслити нові цілі.

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Прикметно, що на виїзне засідання ще раніше не запросили Дмитра Разумкова. Арахамія пояснив це тим, що спікер парламенту не є членом фракції.

Відставка Разумкова: все, що відомо

Чутки про ймовірну відставку Разумкова з посади глави Ради спершу почали з'являтися у пресі. Сталося це після того, як парламентар відправив на розгляд Венеційської комісії закон про олігархів.

Саме через це, мовляв, у Разумкова і виник конфлікт з Давидом Арахамією. Згодом політики навіть посварилися у прямому ефірі.

Раніше Разумков заявив, що готовий до відставки, але тільки якщо так вирішать народні депутати. Сам він йти з посади не збирається.

Яка процедура заміни спікера

Згідно з процедурою відставки спікера, його можуть відкликати посади у трьох випадках:

на прохання самого Голови Верховної ради;

у зв'язку з незадовільною його роботою на цій посаді;

інші обставини, що унеможливлюють виконання ним своїх обов'язків.

Після цього, питання про відкликання включається до порядку денного сесії Верховної Ради. Рішення про включення до порядку денного ухвалюється на пленарному засіданні, наступному за днем внесення такої пропозиції. Голова Верховної Ради України готує звіт про свою роботу та про виконання кошторису ВРУ.