Щоб не було повідомлень до ЗСУ, – активіст пояснив, чому на Херсонщині зник російський зв'язок

19 серпня в Херсонській області зник мобільний зв'язок російських операторів, а також інтернет від місцевих провайдерів. Це пов'язано з передислокацією російських військ.

Про це 24 каналу розповів херсонський активість Володимир Молчанов. Він зазначив, інтернет і зв'язок не працювали до обіду.

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росіяни передислоковували війська

Молчанов зауважив, росіяни здійснювали передислокацію за допомогою понтонних переправ. Також поодинокими автомобілями через Антонівський міст. А ще на підступах до цього мосту накопичується велика автоколона з півдня, тобто з боку Олешок.

Щоб не було повідомлень до ЗСУ від олешківців, від херсонців, окупанти вимикали інтернет і зв'язок та відновили його десь з обіду,

– наголосив активіст.

Так, за словами Молчанова, зв'язку не було не лише в місцевих жителів, а й у самих росіян. Вони фактично перебували в інформаційному вакуумі. Могли користуватись лише своїми раціями, проте і з ними постійно виникають проблеми.

Молчанов про те, чому на Херсонщині зникав інтернет і зв'язок: дивіться відео

окупанти бояться українських корегувальників

Молчанов також розповів, що ця "акція" пов'язана ще й з тим, що росіяни панічно бояться українських корегувальників вогню.

"Усі репресії в регіоні зараз пов'язані з тим, що вони шукають корегувальників", – підсумував херсонський активіст.

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