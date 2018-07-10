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З’явилось свіже фото Huawei Nova 3, що доводить потужні характеристики смартфона

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З’явилось свіже фото Huawei Nova 3
З’явилось свіже фото Huawei Nova 3 / cactusbusiness.co.uk

В інтернеті оприлюднили нове фото смартфона від Huawei – Nova 3. Зі знімка можна зрозуміти основні технічні характеристики смартфона. Пристрій виявився потужнішим, ніж вважали раніше.

Про це повідомляє Slashleaks.

Як відомо, Huawei анонсує Nova 3 на заході 18 липня. Новинка отримає подвійну основну камеру з датчиками зображення роздільною здатністю 16 і 24 Мп, а також подвійну фронтальну камеру на 24 і 2 Мп. Дисплей Nova 3 буде мати діагональ екрану 6,3 дюйма.

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Пристрій отримає 6 ГБ оперативної і 64 ГБ флеш-пам'яті. Його оснастять батареєю на 3650 мА. Працюватиме смартфон під управлінням Android 8.1 Oreo з фірмовою оболонкою EMUI 8.2. Також смартфтон буде підтримувати технологію графічного прискорення GPU Turbo.

Huawei Nova 3

Huawei Nova 3 показали на свіжому фото

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Теги: Huawei Смартфони
Джерело: 24 Канал
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