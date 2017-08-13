Анексія Білорусі Росією відбулася ще в 2014 році, – експерт

Анексія Білорусі Росією відбулася ще в 2014 році, коли війська РФ увійшли на її територію і перебувають там досі. Лукашенко – маріонетка Кремля і приблизно виконує ту ж функцію, що і Захарченко з Плотницьким у квазіреспубліках.

Таку думку сайту "24" висловив військовий експерт Олег Жданов.

Як зазначає експерт, під час запланованих на осінь спільних військових навчань Мінська та Москви "Захід-2017" відбудеться розширення і посилення військового угруповання Росії. І це в майбутньому буде нести загрозу в трьох напрямках: для країн Балтії, пряме протистояння з НАТО на польському кордоні і Україні.

Загроза для України в результаті російсько-білоруських військових навчань є. Але це не означає, що завтра Москва піде в наступ. Україні треба звикнути до того, що, якщо ми вибрали західний вектор розвитку, то стаємо переднім кордоном НАТО на європейському континенті. Розділ світу тепер проходитиме по українському кордону,

– наголошує Жданов.

Крім того, як зауважує військовий експерт, Білорусь – останній форпост РФ, щоб створювати загрозу напруженості в напрямку Європи. Але це також війна Росії за європейські ринки збуту. За словами Олега Жданова, зараз РФ тягне в обхід України залізницю через Білорусь. І не виключено, що замість "Північного потоку-2" Москва в перспективі кине ще й цим шляхом газову трубу, минаючи українську ГТС.

Росія всіма силами буде нарощувати угруповання уздовж наших кордонів. З одного боку, це фактор загрози для НАТО. З іншого, для безпеки самої Росії. Зараз РФ висуває смоленську армію з Підмосков'я на наш кордон, Ця армія завжди стояла для оборони Москви. А тепер її знімають і перекидають на україно-російський кордон, оголяючи столицю РФ. І це багато про що говорить,

– наголошує Жданов.

Нагадаємо, екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі заявив, що найближчим часом Росія анексує Білорусь.