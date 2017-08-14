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Браконьєри наловили крабів та креветок на 5 мільйонів гривень

14:14, сьогодні 1291 Читать новость на русском
Улов на 5 мільйонів гривень
Улов на 5 мільйонів гривень / dpsu.gov.ua

На Херсонщині затримали трьох браконьєрів, які незаконно наловили крабів та креветок на 5 мільйонів гривень.

Злочинцями виявилися двоє громадян Росії та один українець, які постійно проживають на території України, повідомили у Державній прикордонній службі України.

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Зловмисники орудували на узбережжі Кінбурнської коси. Там вони виловлювали креветки та крабів, які занесені до Червоної книги України. Прикордонники їх порахували і відпустили назад у море.

Наш співвітчизник та два громадянина РФ забороненими знаряддями виловили понад 42 тисячі креветки та 93 краби, які занесені до Червоної книги України,
– повідомили у відомстві.

Улов на 5 мільйонів гривень

Порушників затримали. Їм загрожує штраф до 1700 гривень або до трьох років ув'язнення.

Теги: гроші Кримінальні новини Херсон Держприкордонслужба
Джерело: 24 Канал
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