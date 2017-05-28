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Джамала вперше прокоментувала скандальний епізод з пранкером Седюком

12:20, сьогодні 631 Читать новость на русском
Джамала
Джамала / 24 Канал

Співачка Джамала зізналася, що не злякалася та не запанікувала, коли пранкер Віталій Седюк оголив сідниці під час її виступу у фіналі Євробачення-2017.

Про це повідомляє ТСН.

"Я все побачила. Я вам більше скажу. Він злякався більше, що мені просто все одно. Я собі співаю свою пісню, несу свій меседж, який мені потрібно. Здається, що у нього була якась нотка, він наче не зрозумів, чому я не злякалася. Я робила свою справу. В мене прем'єра пісні. Я співаю в камеру, я роблю свою роботу", – сказала Джамала.

Вона додала, що головні звинувачення через інцидент мають бути не до пранкера, а до охорони.

А от що робила охорона, якої було дуже багато, що вона робила в цей момент, для мене це питання і я буду розбиратись з цим. Він мене міг штовхнути, вдарити і таке інше. От до охорони і до організаторів у мене є багато запитань. Тому що я робила свою справу, а вони – ні,
– додала співачка.

За її словами, концерт охороняли сотні охоронці, але при у цьому пранкер спокійно міг 30 секунд "погуляти" по сцені.

Це дуже поганий момент, який потрібно з'ясувати, хто ж винний. А винний є. І не пранкер. Аваков казав: "Потрібно посадити…", – не треба. Не треба вішати на нього всі гріхи. Ви провтикали і ви маєте відповідати за це,
– додала Джамала.

Нагадаємо, у фіналі Євробачення-2017 під час виступу Джамали пранкер Віталій Седюк вийшов на сцену, зняв штани і показав голий зад.

Його затримали, та згодом суд відпустив пранкера, але зобов'язав його здати закордонний паспорт і повідомляти про зміну місця проживання.

Теги: LifeStyle Джамала
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