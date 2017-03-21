Експерт розповів про можливі наслідки візиту Тіллерсона до Росії

Про серйозні наслідки візиту держсекретаря США Рекса Тіллерсона в Росію поки що говорити рано. Якщо він і відбудеться, то більшою мірою повинен розглядатися як підготовка до зустрічі на найвищому рівні.

Про це у коментарі сайту "24" розповів експерт-міжнародник Володимир Воля.

"Під час візиту Тіллерсона до Росії буде обговорено і узгоджено зустріч Трампа і Путіна, яка може відбутися у травні або на початку червня цього року. Що стосується України, як сказав сам Трамп, він не афішуватиме своїх намірів щодо політики на російському напрямку", – сказав Воля.

На думку експерта, обговорюватиметься велике коло питань в контексті двосторонніх відносин Росії та США. В контексті української тематики, не слід очікувати кардинальних змін по кримському питанню та ситуації на Донбасі.

Якщо українські питання і будуть в першочерговому денному порядку адміністрації Трампа, це може бути в червні, липні. Зараз ці візити більше ознайомлювальні, виробляються спільні точки дотику, формуються позиції для переговорів на найвищому рівні, – зазначив експерт-міжнародник.

З приводу України, каже Воля, не слід очікувати якихось сюрпризів в тому плані, що буде таке ж прихильне ставлення, як за часів Обами.

Як відомо, держсекретар США Рекс Тіллерсон у квітні відвідає Італію заради зустрічі глав МЗС країн G7, а потім прибуде до Росії.

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