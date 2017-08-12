Фотографи "одягнули" моделей у сукні з води та піску: вражаючі кадри

Команда фотографів з Польщі Асіда Турава і Радослав Редзіковські кидали на моделей пісок і порошок, обливали їх водою та фарбою, а все заради незвичної зйомки.

За словами Асіди, команда витратила три дні і ночі, щоб "одягнути" моделей у пісок та воду.

Фотографи кажуть, що для створення суконь не використовувався Photoshop, лише легкий ретуш.

Читайте також: Тату-майстер створює зі своїх робіт мультфільми