Фотографи "одягнули" моделей у сукні з води та піску: вражаючі кадри

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Команда фотографів з Польщі Асіда Турава і Радослав Редзіковські кидали на моделей пісок і порошок, обливали їх водою та фарбою, а все заради незвичної зйомки.
За словами Асіди, команда витратила три дні і ночі, щоб "одягнути" моделей у пісок та воду.
Фотографи кажуть, що для створення суконь не використовувався Photoshop, лише легкий ретуш.
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