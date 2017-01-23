Геращенко порівняв вбивство Шеремета та замах на себе: Мій випадок – унікальний

Депутат від "Народного фронту" Антон Геращенко пояснив, чому СБУ спрацювала швидко у випадку з його замахом, на відміну від вбивства Павла Шеремета, який також готували його "ліквідатори".

Як він зазначив під час брифінгу, "те, що сталося у його випадку, – це унікальний збіг обставин".

"Той факт, що про приїзд осіб, які готували мою ліквідацію (це двоє осіб, яких затримали та які зараз перебувають у СІЗО), інформація про їхній приїзд за щасливим збігом обставин стала доступно співробітникам СБУ", – заявив нардеп.

Щоправда, політик відмовився повідомляти подробиці, оскільки не має права в інтересах слідства робити це публічно.

"Ім'я організатора замаху на мене встановили, воно є в базах сайту "Миротворець", зараз же він перебуває у Росії. Однак я не знаю цієї людини, я ніколи з ним не зустрічався", – наголосив радник МВС.

Також Геращенко пов'язав спробу замаху на нього з його позицією щодо визнання агресії з боку Росії.

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Нагадаємо, раніше в СБУ повідомили , що 20 січня працівники СБУ викрили замах на життя народного депутата України.



Згодом з'явилася інформація, що злочин готували проти Антона Геращенка. Крім того, у МВС назвали 2 головні мотиви замаху на нардепа.



За словами самого Геращенка, замах на нього готувала та ж група осіб, яка здійснила вбивство Павла Шеремета.