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Головні новини 11 березня: новий план Кремля щодо України, потужний обстріл Авдіївки

22:02, сьогодні 317 Читать новость на русском
Головні новини 11 березня
Головні новини 11 березня / 24 Канал

Радник Президента України Володимир Горбулін розкрив новий радикальний план Росії щодо України. Бойовики терористичної "ДНР" обстріляли житлові квартали Авдіївки. До кінця червня 2017 року українці зможуть подорожувати Європейським союзом без віз.

Новий план Кремля

Радник Президента України Володимир Горбулін вважає, що після провалу спроби силового встановлення "Новоросії" Кремль підготував ще один, не менш радикальний, план.

Горбулін переконаний, що Росія тепер спробує "самоліквідувати" Україну як державу. Перший етап цієї стратегії – тотальна хаотизація українського життя, а також – вплив на погіршення економічного становища в країні та агітацію за перевибори.

Реальним результатом реалізації будь-якого з цих "планів" стане втрата нами не частини України, не "окремих районів", а всієї країни. Бо будь-яка спроба "домовиться" з агресором (навіть опосередковано) призведе до масштабної політичної кризи,
– наголосив радник Порошенка.

Потужний обстріл Авдіївки

Близько 14:00 11 березня бойовики терористичної "ДНР" почали вести потужний обстріл житлових кварталів Авдіївки. Снаряди влучили в житлові будинки на вул. Менделєєва, 3 і 5, а також на вул. Чкалова, 28.

Згодом волонтер опублікував відео, на якому зафіксовано момент прямого влучання в 9-поверховий будинок.

Внаслідок обстрілів в місті відсутнє електропостачання. Інформації про постраждалих мирних жителів та військових – немає.

Військове телебачення оприлюднило відео наслідків обстрілів. Як стверджують самі військові, такий артилерійський вогонь можуть вести лише професійні військові.

Безвіз наближається

Голова представництва Європейського Союзу в Україні Хюґ Мінґареллі переконаний, що українці зможуть подорожувати без віз уже до кінця червня 2017 року.

Рішення вже було прийнято у Брюсселі і зараз виконується відповідно до плану. Безвізовий режим повинен набути чинності до кінця червня,
– додав він.

Окрім того, Мінґареллі повідомив, що посилювати санкції проти Росії ЄС наразі не планує. Обмеження не посилюватимуть навіть попри те, що Кремль активно інтегрує окупований півострів у свою економіку. Зокрема, веде бізнес з анексованими компаніями, які раніше не внесли в санкційний список.

Сьогодні це не на порядку денному. І я не думаю, що буде посилення санкцій в наступні декілька тижнів. Це саме те, що я можу вам сказати – це питання не перебуває на порядку денному,
– сказав Мінгареллі.

Бабак склала повноваження нардепа

Нардеп від "Самопомочі" Альона Бабак вирішила скласти повноваження депутата Верховної Ради. Своє рішення нардеп прийняла з особистих причин.

Бабак наголосила, що жодних розбіжностей з фракцією чи партією у неї немає.

У коментаря для сайту "24" лідер парламентської фракції "Самопоміч" Олег Березюк підтвердив інформацію про складення мандату Бабак. Березюк наголосив, що вважає Бабак однією з найпрофесійніших людей у Раді в питаннях житлово-комунального господарства.

Теги: Війна на Донбасі АТО Санкції Україна Євросоюз Авдіївка Україна-Росія Безвізовий режим Самопоміч Верховна Рада
Джерело: 24 Канал
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