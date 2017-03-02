22:47
2 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВИБУХ НА ШАХТІ НА ЛЬВІВЩИНІ РОМАН НАСІРОВ БЛОКАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Православний телефон. Грозний Fashion Week
Вєсті Кремля
22:11, сьогодні
Вєсті.UA. У Захарченка весняне загострення маразму. Савченко хоче, щоб до неї торкалися
Вєсті.UA
21:29, сьогодні
Бразильські таємниці буремного Донбасу
ЦРУ
08:21, 1 березня
Підсумковий випуск новин за 21:00: Захмарні статки Медведєва
Випуск новин
22:44, сьогодні
Жодна з
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:43, 22 лютого
Телеканал новин 24 Новини Україна
ВИБУХ НА ШАХТІ НА ЛЬВІВЩИНІ РОМАН НАСІРОВ БЛОКАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Головний люстратор країни: коли оберуть достойного

22:28, сьогодні 47 Читать новость на русском

У міністерстві юстиції знову проводять конкурс на заміщення посади керівника люстраційного департаменту. Бо той, який оголосили напередодні Нового року, закінчився безрезультатно. Ніхто з тих, хто дійшов до фіналу, – комісії не видався достойним. І вже чотири місяці департамент без очільника.

Тетяна Козаченко два роки займала посаду, на яку нині ціляться конкурсанти. Те, що охочих мало – не здивована. Зарплата невелика – роботи багато. А ще треба бути готовим до тиску. І навіть до обшуків, як було з нею.

Тиск не визначається в конкретних прізвищах. Все це весь час відбувається завуальовано,
– розповіла Тетяна Козаченко.

За два роки очищення влади відбулось на 98%, запевняє Козаченко. Більшість тих, хто підлягав люстрації – звільнились самі.

Читайте також: У Раді всі потрапляють під люстрацію, проте вона не діє на нардепів, – Козаченко

Тепер завдання у того, хто прийде на її місце – дещо інше.

"Треба тримати захист, щоб ті особи які були звільнені не повернулися назад на державну службу", – переконує колишня очільниця Департаменту з питань люстрації.

В подальшому у претендентів останній етап відбору – співбесіда. Її може побачити кожен. Бо транслюватиметься он-лайн.

Якщо і цього разу жоден претендент не вразить комісію – конкурс оголосять знову. Якщо ж переможця визначать за чотири дні українцям повідомлять ім'я нового люстратора.

Читайте також: Серед кандидатів до Верховного суду чимало одіозних суддів зі скандальним минулим, – експерт

Автор: Олександра Ревуцька
Теги: Україна Політика Міністерство юстиції Люстрація
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Дипломатичні інтриги після
сьогодні, 22:01 Дипломатичні інтриги після "смерті" Чуркіна лише починаються
Катерина Одарченко 714
Електронний цифровий підпис: як отримати і за скільки?
сьогодні, 21:00 Електронний цифровий підпис: як отримати і за скільки?
Анна Косинська 699
Зменшені субсидії: як перерахують допомогу держави
сьогодні, 20:01 Зменшені субсидії: як перерахують допомогу держави
Яніна Ткачук 5143
Ще один генпрокурор США – всьо, або Як Путін став
сьогодні, 18:02 Ще один генпрокурор США – всьо, або Як Путін став "чумним"
Дід Панас 2199
Западная пресса теперь такая же
сьогодні, 16:09 Западная пресса теперь такая же "желтая", как и российская
Дмитро Бєлобров 881
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
У мережі з'явились чергові фото оголеної заступниці Авакова
 14 листопада 2016 , 01:35 149
Цього тижня можуть звільнити Гонтареву
 17 жовтня 2016 , 17:08 2
Ксенія після ДТП потребує посиленої реабілітації
26 грудня 2016 , 23:19
Паралімпійці: потужна історія спортсмена, який став ведучим Паралімпіади
 8 листопада 2016 , 16:00
Вражаюча історія спортсмена, який потужно дебютував на Паралімпіаді
 15 листопада 2016 , 11:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук