Головний люстратор країни: коли оберуть достойного

У міністерстві юстиції знову проводять конкурс на заміщення посади керівника люстраційного департаменту. Бо той, який оголосили напередодні Нового року, закінчився безрезультатно. Ніхто з тих, хто дійшов до фіналу, – комісії не видався достойним. І вже чотири місяці департамент без очільника.

Тетяна Козаченко два роки займала посаду, на яку нині ціляться конкурсанти. Те, що охочих мало – не здивована. Зарплата невелика – роботи багато. А ще треба бути готовим до тиску. І навіть до обшуків, як було з нею.

Тиск не визначається в конкретних прізвищах. Все це весь час відбувається завуальовано,

– розповіла Тетяна Козаченко.

За два роки очищення влади відбулось на 98%, запевняє Козаченко. Більшість тих, хто підлягав люстрації – звільнились самі.

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Тепер завдання у того, хто прийде на її місце – дещо інше.

"Треба тримати захист, щоб ті особи які були звільнені не повернулися назад на державну службу", – переконує колишня очільниця Департаменту з питань люстрації.

В подальшому у претендентів останній етап відбору – співбесіда. Її може побачити кожен. Бо транслюватиметься он-лайн.

Якщо і цього разу жоден претендент не вразить комісію – конкурс оголосять знову. Якщо ж переможця визначать за чотири дні українцям повідомлять ім'я нового люстратора.

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