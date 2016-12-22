Китай потерпає від жахливого смогу

В Китаї через погану видимість довелось скасувати сотні авіарейсів.

На півночі країни, зокрема й у Пекіні, ввели найвищий – червоний – рівень екологічної небезпеки. Від смогу страждають сотні мільйонів людей. Концентрація твердих частинок у повітрі перевищила норму в більш ніж 30 разів.

В деяких районах країни закрили дитячі садки та школи. Люди не виходили на вулицю без захисних масок. Смог вплинув навіть на економіку, адже влада тимчасово закрила тисячі промислових підприємств і теплових електростанцій.

Ми намагаємось не виходити на вулицю. Моєму онуку важко сидіти вдома, але навіть дитина розуміє, що бути на вулиці шкідливо для здоров'я,

– розповіла жителька Пекіна Ян.

Читайте також: Керувати торгівлею в адміністрації Трампа буде затятий критик Китаю