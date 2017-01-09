Китайці підняли у небо літак без палива

У Китаї пройшов випробувальний політ літака на екологічно чистих водневих паливних елементах.

Про це інформує "Інтефакс-Україна" з посиланнями на місцеві ЗМІ Китаю.

Літак розроблений на базі електролітака RX1E фахівцями Академії наук КНР і авіаційного науково-дослідного інституту.

Перший політ, в ході якого літак зміг піднятися на висоту 320 метрів, був проведений в місті Шеньян.

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В результаті Китай став третьою країною, яка провела випробування "водневого" літака, після США і Німеччини.

Китайський літак оснащений водневим паливним елементом потужністю 20 кіловат. Також на борту є додаткові акумулятори, які заряджаються під час польоту. Повідомляється, що всі системи літака успішно працювали при температурі мінус 20 градусів за Цельсієм.