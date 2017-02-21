Країна-сусід готова постачати в Україну електрику

У міністерстві енергетики Польщі заявили про готовність постачати в Україну електрику в разі загрози відключення через торгову блокаду Донбасу.

Про повідомляє польська газета Rzeczpospolitа. Польща імпортувала українську енергію в 2015 році, а також зараз з України постачається невелика кількість енергії на локальному сполученні "Замосць-Добротвір".

Поставки енергії в зворотному напрямку до цього часу не практикувалися. Однак якщо технічні умови дозволять, міністерство не бачить ніяких перешкод,

– заявили в Міністерстві енергетики Польщі.

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Проте, як зазначає видання, з вугіллям Польща допомогти не зможе, адже країна обмежена у видобутку цього ресурсу. А антрацитове вугілля в Польщі не видобувається взагалі.

Нагадаємо, 15 лютого уряд ввів рішення про впровадження надзвичайних заходів в енергетичній системі України.