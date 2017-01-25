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Легалізувати все: "Конопляні джмелі" великі та не дуже

20:01, сьогодні 143 Читать новость на русском
Конопляна відповідальність по-новому
Конопляна відповідальність по-новому / 24 Канал

Упродовж 10 років громадські активісти проводили так звані "конопляні марші". Більшість українців споглядала на них спантеличено чи навіть з осудом: що за дивина – вимагати прав для наркоманів? Чого насправді хочуть ці затяті активісти і чому це важливо для європейської України?

Довкола "марихуанового" питання є два різні за суттю підходи. Перше – декриміналізація відповідальності за незначні наркозлочини. Друге – легалізація цієї речовини з метою використання у медицині. В жодному випадку мова не йде про узаконення "травички" для вільного обігу. Та про легалізацію поговоримо в наступній публікації, а спершу розберемося, що за риба-дельфін та декриміналізація.

"А Баба Яга проти"

Активісти, що працюють з темою реформ у наркополітиці, кажуть: порахувати кількість людей, які вживали чи вживають коноплю для "розслаблення" – неможливо. За вживання цієї рослинки у нас передбачена кримінальна відповідальність. А це значить, що навіть умовний термін – це вже судимість до кінця життя і всі відповідні наслідки. Тому зізнаватися у такому гріху мало хто буде.

Разом з тим, згідно даних дослідження "За здорову Україну", в 2004 році майже 11 мільйонів українців пробували марихуану бодай раз у житті. 3,5 мільйони курять коноплю принаймні раз на рік, а 2 мільйони чоловік є постійними курцями канабісу (тобто вживають щонайменше раз на місяць).

Згідно з нещодавніми опитуваннями 85% українців виступають за повну заборону легких наркотиків. Тільки 3% не проти такі легалізувати. А от про ініціативу декриміналізації статті за зберігання малої кількості канабісу – мало хто й знає.

Навіщо потрібна декриміналізація

Як пояснив сайту "24" прес-аташе "Маршу свободи за реформу наркополітики" Тарас Ратушний, найбільшою проблемою до недавнього часу (до 2013 року) в Україні було глобальне питання – відсутність стратегії щодо наркополітики у державі взагалі. Так, керувалися світовими практиками і документами з боротьби з наркозлочинністю.

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Внаслідок цього процвітала наркокорупція. Оскільки за вживання і зберігання марихуани навіть у кількості 5 грамів (виявлених правоохоронцями у громадянина) передбачена кримінальна відповідальність, правоохоронці, керуючись захищеною законом схемою, мали право затримати особу на термін до трьох діб на підставі "підозри у вчиненні наркозлочину". Аби уникнути доведення справи до суду, існували відповідні "розцінки": спершу 50 гривень, згодом – і до 1000 доларів.

За результатами досліджень, проведених Євразійським інститутом наркополітики, у 2009 році з 31 тисячі засуджених за наркозлочини 21 тисяча засуджених – за зберігання наркотиків без мети збуту (ст. 309 Кримінального кодексу України).

У 2012 році, в тому числі на вимогу громадських активістів і через Конституційний суд, цю систему "зламали". Був прийнятий новий Кримінально-процесуальний кодекс, завдяки якому наркокорупціонерам стало складно і невигідно "ловити" наркозлочинців з 5 грамами "травички".

Таким чином, після прийняття нового КПК "розвалилась" система мотивації "боротьби" з наркозлочинністю – "живі гроші". Тепер по ст.309 ч.1 потрібен адвокат, і вже не працює схема з понятими,
– уточнив Ратушний.

Відповідно, змінилися і показники зареєстрованих наркозлочинів вже по 307 статті (за збут). Зокрема, за інформацією Ратушного, у 2013 році з 9 тисяч зареєстрованих таких злочинів по 8 тисячах з них провадження були направлені до суду, і 6 тисяч з них були закриті. У 2015-му: з 5 тисяч зареєстрованих злочинів по 2,5 тисячах провадження направлені до суду, і 1480 з них – закриті. Фактично, тільки по четвертій частині з усіх зареєстрованих злочинів були винесені вироки суду.

Далі – у 2013 році Україна прийняла стратегію з наркополітики і відмовилася від репресивного вектору у ній, відзначив Ратушний. Тиск на наркозлочинців зменшився. Разом з тим, відповідно до прийнятої стратегії з наркополітики, у піврічний термін не були змінені всі старі та виписані нові необхідні закони, які б дозволили втілювати стратегію повною мірою.

А отже, наголосив Ратушний, правоохоронці продовжують у випадку виявлення все тих же 5 грамів "травички" оформлювати їх відповідно до вимог КПК. А це зайві трудові людино-години і розпорошення сил правоохоронців. Замість того, щоб боротися зі збутом і організованою наркозлочинністю, вони ловлять, просто кажучи, звичайних любителів "іноді розслабитись". "Немає жертв – немає злочину" – такий девіз реформаторів наркополітики.

Штраф замість судимості

Тому, пропонують активісти-реформатори, потрібно перевести статтю 309 з кримінальної площини в адміністративну. Це не означає надання дозволу любителям марихуани вживати її вільно. Ні – просто у якості покарання на них чекатиме не суд і стаття "за наркозлочин", що здатна зіпсувати (і вже зіпсувала) життя чималій кількості 19-річних остолопів, яких поліцейські випадково спіймали з пакетиком "травки", яку ті вперше в руки взяли, а штраф. Причому цей штраф можна суттєво збільшити. Крім того, декриміналізація статті 309 має збільшити поріг кримінальної відповідальності – тобто замість означених нині 5 грамів передбачити іншу межу, більшу. Яку саме – мають визначити експерти.

Як тільки поліція звільниться від необхідності "ловити" за руки володарів дрібних пакетів з коноплею, вона зможе зосередитися на боротьбі з дійсно наркозлочинцями. А також – долучитися до справи легалізації марихуани для медичних потреб. Про цю історію читайте на сайті "24" найближчим часом.

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Автор: Яніна Ткачук
Теги: Політика Україна Статті Публікації Кримінал Наркотики Законодавство Реформи
Джерело: 24 Канал
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