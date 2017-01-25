НБУ спіймали на використанні системи з ліцензією ФСБ

Національний банк України користується ERP-системою з ліцензією Федеральної служби безпеки Росії.

Про це у своєму Facebook написав журналіст Олексій Комаха.

Виявляється, НБУ користується ERP-системою (комплексне управління підприємством) "Галактика" російського походження з ліцензією ФСБ... З допомогою ERP "Галактика" обробляються внутрішні дані регулятора, включаючи ті, що становлять банківську та держтаємницю,

– мовиться в повідомленні.

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Журналіст зазначив, що в НБУ цю систему закупили і на 2017 рік.

Дуже все "патріотично"... Чекаємо фоток на День вишиванки від Гонтаревої...,

– підсумував він.