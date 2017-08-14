Переполох у "касті недоторканих": чим може похвалитися НАБУ за півроку роботи

Артем Ситник прозвітував за перше півріччя 2017 року роботи Національного антикорупційного бюро. За цей час детективи встигли заварити чималу кашу. НАБУ висунуло низку звинувачень чинним високопосадовцям та депутатам Верховної Ради.

Підозру від Бюро отримав близький до Яценюка екс-депутат "Народного фронту" Микола Мартиненко. Йому закидають причетність до розкрадання 17 мільйонів доларів з держпідприємства "Східний ГЗК", що займається виробництвом урану.



НАБУ висунуті звинувачення голові Державній Фіскальній службі Роману Насірову у причетності до так званої "газової справи Онищенка". Ці махінації вимили з казни 2 мільярди гривень.



Бюро встигло прославитися офіцером під прикриттям на ім'я Катерина. Вона зібрала вагомі докази щодо участі депутатів коаліції Максима Полякова та Борислава Розенблата у злочинному угрупуванні по збуту і видобутку бурштину.



Зараз також триває слідство НАБУ у справі екс-заступника генпрокурора Дмитра Суса. У пресі його неодноразово називали керівником "департаменту Кононенко-Грановського", що виконував прямі вказівки з Адміністрації Президента. Детективи звинувачують Суса у привласненні конфіскованого майна після обшуків.



Водночас деякі початі справи наразі можна зарахувати до проколів. Зависла справа по одному з фігурантів "чорної бухгалтерії" Партії Регіонів – голові ЦВК Михайлу Охендовському. За два місяці чиновник примудрився добитися від Генпрокуратури визнання його постраждалим від дій детективів. А гучні "плівки Онищенка", де голос схожий на Порошенка обговорює підкуп депутатів, так і не вилилися у гучний антикорупційний процес.



В усіх вищезазначених справах у другому півріччі 2017 року має завершитися слідство і розпочатися розгляд справ по суті в судах.

Підбити підсумки роботи у першій половині року на прес-конференцію вийшов директор НАБУ Артем Ситник.

Здобутки НАБУ

Ситник заявив, що дворічне формування Національного антикорупційного бюро можна вважати завершеним – запрацювали два територіальних управління з трьох – в Одесі та Харкові. Одеське управління поки що не отримало керівника, але зволікати із запуском усього офісу, говорить Ситник, вже не можна.

Якщо поглянути на суху статистку, то вона показує такі цифри – на кінець червня в роботі детективів було 370 проваджень по 220 особах. До суду було скеровано обвинувальних актів на 120 з них.

НАБУ вдалося відшкодувати близько 136 мільйонів гривень збитків. У другому півріччі до бюджету країни має повернутися 215 мільйонів гривень. Ситник сказав про 900 мільйонів гривень, яку вони врятували від розкрадання. Звітують також про усунення низки корупційних схем на держпідприємствах, що збільшили їхні прибутки.

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Найбільш дивовижна цифра – це сума збитків від злочинів, які проходять по справах – 87 мільярдів гривень.

Головне, чим тішиться Ситник – це порушенням "касти недоторканих". Каже, що НАБУ провели низку операцій, які навіть не снилися сусіднім країнам.

Антикорупційний суд та критика

Дуже часто опоненти НАБУ, здебільшого з парламентських фракцій, до депутатів яких мають претензії антикорупціонери, говорять про малий вихлоп антикорупційного органу. За 1,5 року НАБУ і САП домоглися лише 16 обвинувальних вироків. У той же час річний кошторис Бюро сягнув цього року 773 мільйонів гривень.

Ситник не заперечує, що ефективність могла бути вищою, але, на його переконання, усе впирається у судові затягування на користь фігурантів кримінальних справ. Не погоджується директор також з аргументами опонентів, які пропонують міряти ефективність роботи НАБУ відсотком доведених до вироку справ. Так, між іншим, вимірюють результативність польських правоохоронних органів.

Створивши нові антикорупційні органи, влада не забезпечила головного – можливостей для рішень. Темпи розгляду справ НАБУ не витримують жодної критики. Затягування – ось головна тактика захисту, якій дуже сприяє поточний стан системи судів загальної юрисдикції,

– обурюється Ситник.

На думку Ситника, відсутність вироків стосовно топ-корупціонерів можна вирішити лише створенням незалежного Спеціалізованого антикорупційного суду. А створення антикорупційних палат у судах справ з місця не зрушить.



У НАБУ склали антирейтинг суддів, які затягують розгляд справ щодо топ-посадовців

Не стихає критика НАБУ з боку деяких депутатів щодо впливу на політику. Герой трьох кримінальних справ в Україні й одної в Швейцарії екс-депутат Микола Мартиненко нещодавно звинуватив директора НАБУ Артема Ситника та його заступника Гізо Угаву у тому, що вони працюють на Саакашвілі, домагаючись дострокових виборів. Політичним замовленням називають справи проти себе депутати Максим Поляков та Борислав Розенблат, з яких Верховна Рада зняла недоторканість. Слухання їхніх справ лише почалося.

Корупція на державних підприємствах

Майже третина проваджень, зареєстрованих НАБУ, стосуються державних підприємств. Про це у НАБУ вже згадували неодноразово. Близько 70% справ стосуються підприємств енергетичної галузі та військово-промислового комплексу. Лише збитки на "Укргазвидобуванні" та Запорізькому титано-магнієвому заводі становлять понад 1,2 мільярда гривень.

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Схеми по вимиванню коштів на мільярди гривень використовують однакові в різних галузях економіки: закупівля необхідних для підприємств товарів чи послуг за завищеними цінами, штучне обмеження конкуренції, продаж продукції за заниженою вартістю та укладання фіктивних угод.

Загалом НАБУ викрило зловживань на держпідприємствах на 20 мільярдів гривень, серед яких також "Укрзалізниця" (1 мільярд гривень) та Адміністрація морських портів (400 мільйонів).

За словами керівника Центру протидії корупції Віталія Шабуніна у новому політичному сезоні, представники влади неодноразово спробують приструнити НАБУ, частково позбавити його повноважень, або спробують призначити на місця Артема Ситника більш лояльну людину.